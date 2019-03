Ja sam obrtnik: Nakon smjene u školi, radim još jedan posao i ne, nije mi teško

Gdje ima volje, ima i načina, moto je Josipa Debaka iz Zadra. Prije godinu dana otvorio je paušalni obrt kako bi u slobodno vrijeme mogao voziti na Uberu i dodatno zaraditi

Iako sad radi dva posla, iznimno je zadovoljan, a zbog fleksibilnosti Ubera uvijek ima vremena i za obitelj.

Početkom prošle godine Josip Debak privremeno je ostao bez automobila, pa se za kretanje svojim Zadrom opredijelio za Uber. Dva-tri mjeseca se, kaže, vozio isključivo Uberom te je u razgovoru s vozačima doznao sve o načinu na koji aplikacija funkcionira za vozače i korisnike.

'Vozači su imali pozitivna iskustva, pa sam i sam odlučio pokušati voziti na Uberu. Radim u školi kao kućni majstor, ali imam sasvim dovoljno slobodnog vremena prije i poslije posla, pa sam pomislio: zašto ne?', priča Josip. Kad je kupio automobil, otvorio je paušalni obrt i počeo voziti.

'S obzirom da sam u školi zaposlen na puno radno vrijeme, morao sam otvoriti paušalni obrt da bih na Uberu mogao voziti legalno. Paušalni obrt vrlo je jednostavan poslovni subjekt za pokretanje i vođenje. Nisam u sustavu PDV-a, bez problema sam riješavam sve obaveze koje kao paušalac imam prema državi', priča Josip i dodaje da on na Uberu vozi gotovo svaki dan. Posao je to, kaže, kao i svaki drugi. Treba mu se posvetiti i znati gdje biti u kojem trenutku, ako mislite ostvariti zaradu koju želite.

'Pazim na sve, od urednosti automobila do ponašanja prema putnicima. Turistima preporučim neka mjesta u gradu koja bi trebali vidjeti, a imam i neke stalne klijente koje često vozim. No, nikad ne stojim na mjestu. Napravim dnevno i po 300 kilometara, ali i zaradim. Sve ovisi o tome kako ste shvatili ovaj posao i koliko ste mu se posvetili', objašnjava Josip i dodaje da noćne vožnje vikendom nikad ne propušta jer je tada Zadar najživlji. No, kad privatne obaveze to zahtjevaju ili se želi družiti s djecom, samo ugasi aplikaciju i uzme si slobodan dan.