Istražili smo zašto je diljem Europe nezadovoljno sve više pilota i stjuardesa

Od štrajka radnika Croatia Airlinesa u špici turističke sezone ipak neće biti ništa. Njega je u četvrtak zabranio sud, no na nebu iznad Hrvatske i Europe u petak će biti puno manje aviona jer su u štrajk otišli radnici niskobudžetnog prijevoznika Ryanaira. Oni se, baš kao i zaposlenici Croatia Airlinesa žale na teške uvjete rada i žele veće plaće

Croatia Airlines također je trenutačno je bez kolektivnog ugovora koji je istekao prije 20 mjeseci, no štrajk im je zabranjen jer je sud procijenio da sindikati nisu u 'dobroj vjeri' pregovarali s Upravom. Naime, Uprava je sindikate redovito pozivala na pregovore i nudila im niz drugih pogodnosti dok se dogovor o novom kolektivnom ugovoru konačno ne bi i postigao.

U Upravama obje tvrtke direktori se čude zahtjevima štrajkaša. 'Naše kabinsko osoblje uživa dobre plaće koje dosežu i do 40.000 eura godišnje', poručili su iz Ryanaira, tvrtke poznate po drastičnom rezanju troškova zbog kojeg su i 'pobijedili' konkurenciju. Plaća stjuardese u toj kompaniji mjesečno može iznositi i do 3300 eura, no oni žele oko pet posto više plaće kako bi se približili konkurentskim prijevoznicima poput TUI-a.

Što se Croatia Airlinesa tiče, kao što je ranije pisao Jutarnji list kapetanima se isplaćivala prosječna plaća od 34.825 kuna, kopilotima 21.157 kuna. dok je neto plaća stjuardesa i stjuarda bila je 11.287 kuna. Pritom su kapetani letjeli 58 sati, kopiloti 57 sati, a kabinsko osoblje 55 sati. Najveća isplaćena neto plaća u lipnju za pilota bila je 55.334 kune za 83 sata leta, a članu kabinskog osoblja isplaćena je najviša plaća od 15.574 kuna za 44.45 sata leta.

U Sindikatu pilota ORCA negoduju jer osim novog kolektivnog traže i bolje reguliranje radnog vremena i prestanak čestih izmjena radnog plana koje se događaju gotovo svakog dana. Piloti tvrde da im je plaća ista već 18 godina, te su oni, kao i kabinsko osoblje odbili 2,5 posto veće plaće koje im je ponudila uprava koju privremeno vodi Jasmin Bajić.