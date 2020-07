Hrvatski Telekom poklanja neograničeni internet u vikendima tijekom kolovoza

Svakoga vikenda u kolovozu, Hrvatski Telekom svojim je korisnicima omogućio korištenje neograničenog interneta bez naknade

Najnovija pogodnost dio je programa „U dobrim rukama“, dostupna je mobilnim pretplatnicima, korisnicima bonova, kao i svim bonbon korisnicima. Nakon što neograničeni podatkovni promet preuzmu u Moj Telekom aplikaciji, korisnici će neograničeno i bez dodatne naknade surfati vodećom mrežom od svakog petka do nedjelje, zaključno s 30. kolovozom 2020. godine.

Još jedna u nizu pogodnosti koje donosi HT-ov program „U dobrim rukama“ je i posebno iznenađenje za ljubitelje domaće glazbe. Svi korisnici MAXtv i MAXtv To Go usluga ovog će ljeta imati priliku uživati u ekskluzivnom prijenosu koncerata u znak sjećanja na Olivera Dragojevića, a koji će se održati 29. i 30. srpnja s početkom u 21:30 sati. Atmosferu iz Vele Luke moći će se uživo pratiti i putem YouTube kanala HT-a, a snimke koncerata bit će i naknadno dostupne u MAXtv videoteci. Do kraja godine, svi korisnici Hrvatskog Telekoma moći će se opustiti i uz ekskluzivan glazbeni sadržaj u izvedbama Frajli i Urbana.

Programom nagrađivanja vjernosti „U dobrim rukama“, Hrvatski Telekom svojim korisnicima redovito osigurava razne pogodnosti, a više informacija o programu dostupno je na linku.