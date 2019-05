Hrvati sve više obraćaju pažnju na zaštitu okoliša

Prema prodajnim pokazateljima Carwiz rent a cara, zanimljiv je podatak da je zabilježen značajan broj upita i rezervacija vozila na alternativni pogon. Iako je ovaj trend već neko vrijeme prisutan kod korisnika koje dolaze iz zapadnih zemalja, brojke pokazuju kako i domaći korisnici sve više prepoznaju nužnost ekološkog osvještavanja kakvo predstavljaju i hibridna vozila

Osim toga značajna je i financijska ušteda koju donose vozila na alternativni pogon. Carwiz u svom voznom parku posjeduje nekoliko najnovijih hibridnih modela, a prvi je domaći rent a car koji na domaćem tržištu nudi i 'najprofinjeniji hibrid', novu Toyotu Camry.

Carwiz rent a car prepoznao je želje i potrebe svojih krajnjih korisnika te je svoju ionako bogatu ponudu, nadopunio i najnovijim modelima već poznatih Toyotinih hibrida. Najnoviji model Toyota Corolla prva je na domaćoj rent a car sceni i bit će predvodnik Toyotine game koju još čine novi Yaris i C-HR Hybrid. Tu je i Toyota Camry, sofisticirana limuzina visoke kvalitete koja omogućava izvanredno iskustvo vožnje.

Riječ je o ponudi koja je već danas must have svih ekološki osviještenih subjekata unutar branše. Odluka za ulaganjem u ovaj tip flote, a radi se o značajnom iznosu uloženom u stvaranje ovog vida usluge, direktna je posljedica jasnih signala i izražene potrebe za najmom hibridnih automobila. Do danas su najmovi vozila na alternativni pogon u najvećoj mjeri bili kanalizirani prema korisnicima s tržišta Nizozemske, Švedske, Njemačke, SAD-a, a od nedavno u sve većoj mjeri i među domaćim vozačima.

Osim brige za okoliš, glavni razlog korištenja ovakvih automobila su cijene goriva koje u odnosu na cijenu struje ili kombinaciju korištenja donose značajnu razliku I uštedu.

Barbara Mrkić, direktorica marketinga tvrtke Carwiz, naglašava kako su uvođenjem, te aktualnim obogačivanjem ovog tipa ponude željeli udovoljiti traženjima i potrebama tržišta kako bi korisnicima omogučili da voze ekološki prihvatljiva vozila s direktnim uštedama koje mogu biti značajne. Iako će mnogi reći da su hibridna vozila budućnost, za Carwiz i sve naše korisnike oni su sadašnjost – ističe Mrkić.