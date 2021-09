[FOTO] Hotelski dragulj Splita, Fermai postao dio ekskluzivne Accorove kolekcije MGallery boutique hotela

Od 1. rujna Heritage Hotel FERMAI postao je dio ekskluzivne Accorove kolekcije MGallery boutique hotela

„Zahvaljujući savršenoj kombinaciji klasične elegancije i luksuza s visokim ugostiteljskim standardima, Heritage Hotel FERMAI – MGallery savršeno prati individualiziranu i intimnu atmosferu globalnog brenda. Njegova lokacija s toplom, opuštajućom i ugodnom atmosferom čini ga idealnim za sve one koji traže odmor u elegantnom okruženju. Privući će i ljubitelje dizajna i arhitekture. Svaki MGallery hotel poziva goste u svoj svijet fascinantnih i jedinstvenih priča. Sigurni smo da će i naša mediteranska priča gostima ostati u sjećanju“, kaže Davina Ljubičić Đirlić , direktorica Heritage Hotela FERMAI – MGallery.

Posvećenost detaljima i uživanje u svakom trenutku

Magična atmosfera novog MGallery hotela osjeća se na svakom koraku. Hotel FERMAI - MGallery poziva goste da budu dio njegovog jedinstvenog svijeta i povijesti. Vrhunska dekorativna rasvjeta koja se provlači interijerima ostavlja gotovo skulpturalni dojam, dodatno naglašavajući topao i opuštajući ambijent. Naglasak je na profinjenim i luksuznim detaljima, savršenoj kombinaciji modernog i klasičnog, raskošnog i uobičajenog.

Elegantne završne obrade u dizajnu, nježne boje i teksture svidjet će se ljubiteljima bezvremenske estetike, a iz nekoliko soba puca pogled na simbole Splita - zvonik sv. Duje, Dioklecijanovu palaču i Marjan.

Boutique hoteli

Accorova skupina hotela MGallery nudi novi pristup hotelijerstvu. U MGallery hotelima kultura i povijest isprepliću se s modernim dizajnom i suvremenom umjetnošću stvarajući jedinstvenu atmosferu koja gostima pruža nezaboravan doživljaj. Svaki hotel ima svoju osobnost kao rezultat kreativnog rada poznatih arhitekata i dizajnera interijera. Upravo ti osebujni elementi čine skladnu zbirku MGallery hotela diljem svijeta. Savršeno mjesto za strastvene putnike, koji traže novo iskustvo i žele istražiti nove kulture.

U istočnoeuropskom dijelu Accorove sjevernoeuropske regije, koja se sastoji od 16 država (uključujući Poljsku, Češku, Mađarsku, Hrvatsku, Bugarsku i Rumunjsku), trenutno se nalazi ukupno sedam MGallery hotela. Portfelj uključuje Heritage Hotel FERMAI – MGallery, Century Old Town Prague - MGallery, Hotel Nemzeti Budapest - MGallery, Tarcin Forest Resort & Spa Sarajevo - MGallery, Bachleda Luxury Hotel Kraków - MGallery, The Bridge Wrocław - MGallery i Rezydent Sopot – MGallery. Ovim snažnim imenima uskoro će se pridružiti osmi Green Coast – MGallery hotel u Albaniji.

MGallery

MGallery je mjesto gdje se žive i dijele zadivljujuće priče. U svijetu je više od 100 MGallery boutique hotela, svaki s jedinstvenom pričom inspiriranom destinacijom. Od dizajna po mjeri i senzorne miksologije do wellbeinga posvećenog ženama, hoteli MGallery mjesta su na kojima gosti mogu otkriti najbolje što svijet može ponuditi. Mgallery gosti inspirirani su i obogaćeni kroz posjete ovim elegantnim, promišljenim i izrazito jedinstvenim hotelima. Poznati objekti u MGallery kolekciji uključuju Hotel Molitor Paris, INK Hotel Amsterdam, Queens Hotel Cheltenham u Engleskoj, Santa Teresa Hotel Rio de Janeiro, Hotel Lindrum Melbourne u Australiji, Muse Bangkok Langsuan na Tajlandu i Hotel des Arts Saigon u Vijetnamu. MGallery dio je Accora, vodeće svjetske hospitality grupe prisutne u 110 zemalja s više od 5 tisuća nekretnina i 10 tisuća ugostiteljskih objekata.

Accor

Accor je vodeća svjetska ugostiteljska tvrtka s više od 5 tisuća nekretnina i 10 tisuća ugostiteljskih objekata u 110 zemalja svijeta. Grupa ima jedan od najraznovrsnijih i potpuno integriranih ugostiteljskih ekosustava u industriji koji obuhvaća luksuzne i vrhunske brendove, ponudu srednje i ekonomske klase, jedinstvene koncepte načina života, mjesta za zabavu i noćni život, restorane i barove, privatne rezidencije, zajedničke smještaje, usluge konsijerža, co-working poslovnih prostora... Accor se također može pohvaliti portfeljem jedinstvenih brendova i s približno 300 tisuća članova tima diljem svijeta.

Više od 65 milijuna članova ima koristi od sveobuhvatnog programa vjernosti tvrtke ALL - Accor Live Limitless - svakodnevnog suputnika u životu koji nudi pristup raznim nagradama, uslugama i iskustvima. Kroz svoje inicijative kao što su Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE i ALL Heartist Fund, grupa je usredotočena na poticanje pozitivnih akcija kroz poslovnu etiku, odgovorni turizam, održivost okoliša, angažman zajednice, raznolikost i inkluzivnost. Osnovana je 1967., središte Accor SA se nalazi u Francuskoj i javno je uvrštena na parišku burzu Euronext Paris (ISIN kod: FR0000120404) i na OTC tržištu (oznaka: ACRFY) u Sjedinjenim Državama. Za više informacija posjetite group.accor.com ili pratite Accor na Twitteru, Facebooku, LinkedInu i Instagramu.