Grenland je prepun rijetkih minerala, ali njegove stanovnike baš to neviđeno plaši

Osim zbog svojih prekrasnih ledenih krajolika, Grenland je posljednjih godina došao u fokus zbog velikog bogatstva rijetkih minerala. Globalne velesile bore se za utjecaj, ulagači milijarderi pripremaju ogroman novac, a rudarske tvrtke bacile su pipke diljem otoka u potrazi za mineralima i metalima kao što su nikal, kobalt, titan i zlato

No oni koji očekuju iskorištavanje otočkog bogatstva morat će se boriti s Mariane Paviasen i pretežno autohtonim stanovništvom sela Narsaq, piše The New York Times.

Sve dok nije izabrana u parlament Grenlanda u travnju Paviasen je bila upraviteljica heliodroma koji je pružao jedan od rijetkih načina da dođete do Narsaqa, sela na ušću fjorda na jugozapadnoj obali otoka.

Snage koje preoblikuju planet - ekstremni vremenski uvjeti uzrokovani porastom temperatura i sve većom potražnjom za električnim vozilima i drugom zelenom tehnologijom koja zahtijeva komade rijetkih metala - konvergiraju u Narsaqu, u kojem je ribolov glavna industrija i većina ljudi živi u drvenim kućama jarkih boja.