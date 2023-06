Grbin krenuo u predizbornu kampanju, prvo obećanje besplatni vrtići za sve

- Besplatni vrtići za sve. Prije svega, one koji danas pohađaju vrtiće, može se napraviti već prilikom donošenja prvog proračuna. To bi ova vlada da hoće mogla napraviti već sada, kod ovog rebalansa, ali ne želi, rekao je Peđa Grbin gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a.

- Što se tiče izgradnje novih vrtića, za to je ipak potrebno malo duže vrijeme, ali i to se može napraviti. Kad me pitate koliko to košta, u ovom trenutku, s obzirom na broj djece koja danas idu u vrtiće, radi se o iznosu od 300 milijuna eura, koji bi na godišnjoj razini osigurao da roditelji ne moraju plaćati vrtiće, dakle za roditelje su vrtići besplatni, dodaje.