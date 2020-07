[FOTO/VIDEO] Šefovi vodećih američkih kompanija godišnje glatko zarađuju više od 100 milijuna dolara, a jedan je lani uspio u džepove strpati nevjerojatnih gotovo 600 milijuna

Izvršni direktori velikih američkih kompanija najbolje su plaćeni zaposlenici na svijetu, godišnji dohoci im se nerijetko penju i iznad 100 milijuna dolara iako istraživanja pokazuju da su debelo preplaćeni

Problem se javlja jer fokusiranje poslovanja isključivo na rast cijena dionica i srodnih pokazatelja kompaniju tjera na ostvarivanje tih kratkoročnih ciljeva, a takvo poslovanje povećava šansu za rizične poteze. Banalan primjer može biti rezanje troškova poslovanja otpuštanjem ljudi iz odjela za istraživanje i razvoj. Kratkoročno se troškovi kompanije smanjuju, dobit povećava, zbog čega raste i vrijednost kompanije na burzi, no dugoročno se smanjuje održivost kompanije koja jednog dana neće moći kupcima ponuditi nove proizvode.

Isplata se također vrši ili izravno u dionicama ili kroz tzv. opcije za kupnju dionica. U takvom slučaju ugovor koji je neki menadžer sklopio s kompanijom određuje da on ima pravo određeni broj dionica kupiti po ranije ugovorenoj cijeni dok se istovremeno njima na burzama trguje po višem iznosu, a razlika u cijenama predstavlja direktorovu zaradu. Mada na prvi pogled može izgledati logično da se plaća nekog direktora veže uz postignute rezultate, ovakva praksa nalazi se na meti kritika već dulje vrijeme, a posebno je bila u fokusu nakon krize 2008. i 2009. godine.

Rizične odluke posebno su se pokazale kobnima kad su ih donosili šefovi velikih banaka i financijskih korporacija. Kao jedan od uzroka velikog kraha iz 2008. identificirani su upravo potezi koji su tjerali zaposlenike u bankama na ostvarivanje brojčanih pokazatelja bez da se vodilo računa o rastu rizika.

Drugi problem s vezivanjem enormnih plaća uz rast tržišne vrijednosti kompanije je to što to nije uvijek tako. Istraživanja pokazuju da su u posljednjih četrdeset godina plaće izvršnih menadžera najvećih američkih kompanija rasle puno brže nego što je rasla cijena njihovih dionica na burzi kao i to da u više od šezdeset posto kompanija iznos plaće direktora uopće nema veze s kretanjem vrijednosti kompanije.