[FOTO/VIDEO] Pogledajte tko je bio na komemoraciji bivšem guverneru Rohatinskom

Komemoracija za bivšeg guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Željka Rohatinskog, koji je preminuo 12. prosinca prošle godine u 68. godini života, održana je u ponedjeljak u središnjoj banci

Guverner HNB-a Boris Vujčić istaknuo je da nas je napustio dobar čovjek, izvanserijski stručnjak, koji je svojim djelovanjem obilježio jednu epohu i to ne samo rada središnje banke, već i cijelog društva.

Rohatinski je bio cijenjeni hrvatski ekonomist, četvrti guverner HNB-a s najdužim mandatom na čelu središnje banke, od srpnja 2000. do 2012. godine.

- To je bio dokaz koliko su učinkovite i dobro osmišljene bile mjere koje je HNB implementirao sredinom 2000-ih. Bilo je to, ja bih rekao, Rohino životno djelo - naglasio je.

Na iznenađenje mnogih, Hrvatska nije bila u krugu velikog broja zemalja koje su tražile financijsku pomoć MMF-a i Komisije te je sama prebrodila to razdoblje, izjavio je Vujčić.

Rohatinski 1990. prelazi u Ekonomski institut Zagreb, u kojem ostaje sve do 1998. godine, kada odlazi na mjesto glavnog ekonomista Privredne banke Zagreb.U PBZ-u ostaje do travnja 2000. godine, kada preuzima mjesto direktora za makroekonomske analize koncerna Agrokor, gdje se zadržao nekoliko mjeseci, nakon čega ga je u srpnju 2000. Sabor imenovao guvernerom HNB-a.

Tijekom rada na zagrebačkom Ekonomskom institutu Rohatinski je bio uvodničar i prvi urednik stručnog časopisa Privredna kretanja i ekonomska politika, poznatijeg kao Plava knjiga, čiji je prvi broj izašao u lipnju 1991. godine.

Zajedničkog rada s njime prisjetila se viša znanstvena suradnica na tom institutu Andrea Mervar, koja je između ostalog kazala da je sudbina htjela da je taj časopis prošle godine prestao izlaziti.

Rohatinski je bio autor niza stručnih i znanstvenih članaka i knjiga, pa je tako 2017. godine njegovu knjigu "Time and Economics: The Concept of Functional Time" (Vrijeme i ekonomija: Koncept funkcionalnog vremena) objavio jedan od najvećih svjetskih akademskih izdavača Palgrave Macmillan.

Rohatinski je i autor knjige "Kriza u Hrvatskoj", a prošle mu je godine u izdanju Naklade Ljevak objavljena autobiografska knjiga "Persona non grata“.

Za vrijeme dok je bio na čelu središnje banke, Rohatinski je dobio nekoliko priznanja za taj rad pa mu je tako i mjesečnik The Banker 2009. godine dodijelio dva priznanja - priznanje za najboljeg guvernera Europe i najboljeg centralnog bankara godine 2008. u globalnim razmjerima.