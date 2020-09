[FOTO/VIDEO] Arhitekt i menadžer Igor Prodanović odlučio se za veliki karijerni zaokret i pokrenuo brend Sexyinterijeri: 'Puno toga nam je seksi, zašto to onda ne bi bio i namještaj ili prostor'

U moru identičnih, a nedostatku sličnih proizvoda u Hrvatskoj, 55-godišnji arhitekt i dizajner odlučio se za nešto što intrigira, provocira i golica maštu. Premda je to tek sramežljiv pokušaj proboja na domaće tržište nesvakidašnjim proizvodima koji u svijetu odavno imaju svoje kupce, Igor Prodanović siguran je da postoje klijenti koji će prepoznati njegov dizajn što predstavlja provokaciju, senzaciju i toleranciju

'Zato da provociram. Izraz 'seksi' svakodnevno izgovaramo - seksi cipele, seksi hrana, seksi priča, seksi auto... puno toga nam je seksi. Zašto to onda ne bi bio i namještaj ili prostor? Erotika i spolnost neodvojiv su dio ljudske prirode. No ona je danas često klišeizirana i banalizirana, pretvorena u nazovi slobodno tržište isprazne i površne požude kojemu smo izloženi na internetu. E sad, mogu li probiti tu nišu? Vjerujem da mogu, jer svojim dizajnom želim provocirati i potaknuti emocije. Tamo gdje nema ljubavi, strasti, ljepote, umjetnosti, ushita, nema ni erosa. Cilj mi je naše i inozemno tržište te vjerujem da ću, korak po korak, uspjeti doprijeti do ljudi koji će to prepoznati', iskren je arhitekt.

Ideje crpi iz svakodnevice, no i u umjetnosti od starog Egipta do pop kulture. Inspiriraju ga renesansa i barok. 'Uzori su mi Dali, Picasso, Bauhaus, svakako velikani hrvatske umjetnosti, arhitektura iz perioda moderne, pa do grupe Gorgona, Vanište, koji je bio moj profesor na arhitekturi, Kožarića, Bakićevih skulptura, Džamonje, Knifera, Dimitrija Popovića... To su stupovi naše umjetnosti. Žalosti me samo to što je naša veličanstvena dizajnerska tradicija zapostavljena pred najezdom kiča. Posebno me nadahnjuju glazba, kinematografija, fotografija npr. Helmuta Newtona, ali i modni kreatori poput Coco Chanel, Alexandera McQueena, Jean-Paula Gaultiera, Viktora & Rolfa i drugih', iskren je.

Ispričao je što mu je dosad bilo najteže u poslovanju. 'Najteže je stvoriti imidž koji će ljudi prihvatiti i doživjeti Sexyinterijere kao ozbiljan i promišljen autorski projekt, koji poštuje visoke estetske vrijednosti svoje struke. Stvoriti brend poticajan za svakoga, koji će probuditi maštu promatrača i otkriti slobodu uživanja. Nadam se da sam pronašao taj međuprostor na tržištu koji djeluje provokativno, senzualno i privlačno, a da ne prelazi u kič i vulgarnost', tvrdi.