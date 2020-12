[FOTO] Pariz: Tisuće prosvjednika traže otvaranje hotela i restorana

Tisuće hotelijera i ugostitelja okupile su se u Parizu u ponedjeljak na poziv desetak organizacija tog sektora, kako bi tražili otvaranje njihovih objekata. Ugostitelji, hotelijeri, trgovci na veliko i nekoliko vlasnika diskoteka okupili su se na Place des Invalides, da bi svjedočili o "nevolji cijelog sektora", objasnio je Herve Becam, potpredsjednik Unije za ugostiteljski obrt i hotelijerstvo, glavnog sindikata hotelijerstva i ugostiteljstva, prenosi agencija France presse.

Zatvorene tvrtke sada mogu birati između mjesečne pomoći do 10.000 eura ili odštete do 20 posto mjesečnog prometa, do 200 tisuća eura.

Tvrtke iz sektora turizma, ugostiteljstva, sporta i kulture koje nisu zatvorene, ali su izgubile najmanje 50 posto prometa, mogu dobiti pomoć do 10.000 eura, ili odštetu do 15 posto mjesečnog prometa putem fondova solidarnosti, koji se može povećati do 20 posto mjesečnog prometa za tvrtke koje su izgubile 70 posto prometa.