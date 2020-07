[FOTO] Lani su nas gosti s kruzera živcirali, a tek sad vidimo koliko nam nedostaju

Situacija je poprilično ironična, pa ljudi koji su lani u ovo doba kukali i zapomagali zbog turističke okupacije gradova na obali i živcirali se zbog hordi jednokratnih gostiju koji su se slijevali niz stepenice plovećih grdosija, danas mahom s čežnjom upiru pogled prema pučini. A kruzera nema pa nema - otkad se zahuktala pandemija, u hrvatske vode nije uplovio doslovno nijedan. Niti će tako skoro

'Imamo problem. Pokušali smo se prijaviti na fondove za oporavak, no nije išlo, pa tek treba vidjeti kako ćemo servisirati naše obveze', iskreno za tportal priznaje ravnatelj Lučke uprave Split Vice Mihanović .

Ova institucija prije nekoliko godina zadužila se kako bi izgradila dva velika vanjska veza upravo za kruzere i to je bio pun pogodak, jer su prihodi dramatično porasli na preko deset milijuna kuna . Ove godine očekivalo se oko dvanaest milijuna, a nema ih, dok rata kredita od milijun eura i dalje stiže na naplatu.

'Otkazi dolaze serijski, a kompanijama ide u prilog mogućnost da zbog epidemije čekaju posljednji trenutak. U kolovozu bismo ipak mogli dočekati tri manja kruzera', kaže za tportal rukovoditelj lučkog operativnog centra u Splitu Vicko Vrgoč . Naprosto nije do njih: evo, kaže, neka netko prstom upre bilo koji kutak na kugli zemaljskog na kojemu kruzerski turizam funkcionira. Nema ga.

Oba ravnatelja - a pod njihovom palicom zapravo prolazi preko 90 posto kruzerskog prometa u Hrvatskoj - ne zure u pučinu jer znaju da novih dolazaka u ovoj sezoni neće biti. Em je kompletna industrija na svjetskoj razini 'u banani', em epidemiološke mjere ne dozvoljavaju uplovljavanje brodova s više od 200 putnika, em na dnevnoj razini stižu otkazi velikih kompanija. Tako u službenim kalendarima još uvijek stoje najave stotina dolazaka, iako svi znaju da se to neće dogoditi.

'Svi računaju da će se do dogodine situacija smiriti i vratiti u normalu', jednostavno opisuje ravnatelj Mihanović.

Dubrovnik, jadranski biser koji je u odnosu s kruzerima prošao put od oduševljenja, preko mržnje, do precizno uređene i definirane miroljubive koegzistencije, lani je dočekao 800 tisuća ovakvih gostiju. Sezona se i ovdje rastegla skoro na cijelu godinu, pa je pritisak manji i prihod ravnomjerno raspoređen - a još uvijek tinja nada da bi se koncem godine kakav brod mogao oglasiti svojom prepoznatljivom sirenom.

Veliki kruzeri, pak, prema istraživanju Instituta za turizam iz 2015. godine znaju proizvesti i 10,5 do 12 tona krupnog otpada dnevno, barem oni s preko tri tisuće gostiju, a uz to još i 1203 kilograma ugljičnog dioksida te između 390 do 480 kilograma opasnog otpada uz velike količine otpadnih voda. Jadran je evidentno ove godine predahnuo, mada postoje podaci koji navode i na drugi smjer. Prošlogodišnja studija Pomorskog fakulteta u Splitu, recimo, utvrdila je da kruzeri nimalo nisu narušili kvalitetu zraka, a i izmjerila da je više od 50 posto predanog otpada razdvojeno - odnosno da posada i putnici imaju veću ekološku svijest od prosjeka Splita i Hrvatske. Popravljaju nam prosjek.

Tportal je kontaktirao i MedCruise, udruženje gradova putničkih luka Mediterana, koje okuplja 73 članice s ukupno 135 luka, no od njih nismo dobili previše konkretnih odgovora. Ljudi ne zure u pučinu, ali sa strepnjom pogledavaju prema medicinskoj i farmaceutskoj industriji koja bi, nadaju se, cjepivima i lijekovima trebala stati na kraj ovoj nevolji.