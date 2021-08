[FOTO] Dio političara nezadovoljan proslavom Oluje, Vidović Krišto kaže da vlast već 20 godina guši volju naroda

Brojni političari, od kojih je dio bio nezadovoljan zbog ograničenog broja uzvanika na igralištu NK Dinara, bili su u četvrtak u povodu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na svečanom obilježavanju 26. obljetnice vojnoredarstvene operacije Oluja u Kninu.

Upitan da komentira kritike po kojima im se zamjera što svi nisu mogli biti prisutni na igralištu NK Dinara i zbog čega je konkretno Domovinski pokret odbio doći na trg jer tamo nisu bile sve ratne postrojbe, ministar je podsjetio da su još prije mjesec dana, uvažavajući stav Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, analizirali mogućnosti i zajedno odlučili kako je nogometno igralište najprikladniji prostor s obzirom na ograničeni broj posjetitelja, a to je tisuću ljudi.

Novinare je zanimalo kako gleda na dolazak 9. bojne HOS- a na trg, gdje su i ove godine uzvikivali "Za dom spremni", na što je ministar kazao da ne zna što se događalo nakon što su položili vijence za poginule, pa s obzirom na to ne može komentirati, jer prvo trebaju vidjeti što se točno dogodilo. Podsjetio je i da je Vlada učinila iskorak vezano za odnos prema prošlosti jer su oformili Vijeće za suočavanje s prošlošću koje je donijelo preporuke, a oni ih se pridržavaju.

Petrov: Volio bih da se slijedi primjer pripadnika srpske zajednice koji su se borili za Hrvatsku

U Kninu je danas bio i saborski zastupnik Mosta Božo Petrov koji je zahvalio svima onima "koji su nam dali mogućnost da danas budemo u Kninu i da se to nikada ne zaboravi. Volio bih da svi članovi Vlade, nastavio je, uvijek bez obzira na to tko kada bio član, budu u Kninu, čisto da svojim primjerom pokažu da su životi ljudi vrijedili, te da je ova sloboda kojoj uživamo je zbog njih.

Komentirajući to što nitko iz redova srpske manjine danas nije stigao u Knin, Petrov je rekao da je šteta i tuga. "Volio bih da ljudi mogu prihvatiti da danas žive u Hrvatskoj, da je to njihova država. Hvala svim onim članovima srpske nacionalne manjine koji su se borili za Hrvatsku i danas se i njima zahvaljujem. I oni se neće isto zaboraviti, no volio bih da svi slijede njihov primjer", dodao je Petrov.