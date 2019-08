Evo koji se novi poslovi nude ovaj tjedan, prilike su brojne

tportal u suradnji s portalom Moj Posao donosi tjedni pregled novih atraktivnih radnih mjesta

AD Plastik Grupa multinacionalna je kompanija s tridesetogodišnjim iskustvom proizvodnje komponenti za automobilsku industriju. Specifičnost i dinamičnost autoindustrije zahtijeva stalno praćenje trendova, ulaganje u razvoj proizvoda i usavršavanje. Prijavi se za radno mjesto Radnik proizvodnje (m/ž) i postani dijelom moderne, uspješne i inovativne kompanije koja potiče kreativnost i učinkovitost. Opis posla uključuje rad na stroju za proizvodnju plastičnih dijelova za automobile, pregled, pakiranje i označavanje proizvedene količine robe te ispunjavanje radne dokumentacije. Oglas ostaje aktivan do 13.kolovoza.

Osmijeh na licima kupaca, osjećaj zadovoljstva poslovnih partnera te ljubaznost i stručni savjeti djelatnika pokretačka su snaga tvrtke Pevec d.d.. Njihovu uigranom timu možeš se pridružiti na poziciji: Specijalist nabave (m/ž) u okviru koje ćeš, između ostalog, biti zadužen za vršenje nadzora nad isporukom robe, izradu promotivnih akcija i praćenje konkurencije i tržišta. Tvrtka novom zaposleniku osigurava strukturirano uhodavanje u posao, a natječaj za oglašeno rano mjesto traje do 8.kolovoza.

Od svog osnutka 1990. godine pa sve do 2004. godine firma E PLUS d.o.o. bila je orijentirana isključivo prema veleprodaji koju je vrlo uspješno razvila. Planirajući daljnji razvoj i smjerove koje treba pratiti te preuzimanjem firme ELIPSO, započinje intenzivni razvoj maloprodaje na domaćem tržištu. Kako bi nastavila uzlazni trend rasta, tvrtka zapošljava Komercijalista/Brand Managera za audio-video, informatiku, gaming (m/ž). Novom zaposleniku nude rad u modernom i ugodnom uredu te mogućnost direktnog napredovanja na visoku poziciju Senior Brand manager i odličnu, puno veću plaću. Prijavi se do 21.kolovoza.

Jeste li u potrazi za uzbudljivim radnim mjestom? Onda ste na pravom mjestu! Tvrtka Mömax Vam nudi atraktivno radno mjesto u modernom i trendi okruženju. Oni su lider u maloprodaji namještaja i opremi za dom, s preko 22.000 zaposlenika i 271 maloprodajnih mjesta diljem Europe. Motivirani djelatnici, mnogobrojne mogućnosti za napredak u karijeri kao i sigurna radna mjesta, čine ih odličnim poslodavcem. Ako želite biti dio njihova uspješnog tima, nemojte čekati i prijavite se odmah na oglas za radno mjesto: Asistent nabave (m/ž). Vremena za prijavu imaš do 14.kolovoza.

Greyp bikes d.o.o. je tvrtka posvećena dizajnu i izradi pametnih električnih bicikala, a krajnjem korisniku želi pružiti iskustvo ''savršene vožnje'' krajnjem korisniku. Zaposlenici kompanije fascinirani su tehnologijom i svim njenim mogućnostima, ne bježe od izazova i predano rade na stvaranju novih, kvalitetnih proizvoda. Ako se želiš pridružiti njihovoj misiji – mijenjanju svakodnevnog života nabolje – pridruži im se na poziciji: Technical Software Team Lead (m/ž). Postani dijelom brzorastuće industrije električnih vozila i okoline koja potiče proaktivnost i nove ideje. Javi im se do 19.kolovoza.