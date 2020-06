Europska komisija mogla bi Amazonu odrezati kaznu od čak 30 milijardi dolara, pogledajte zašto se div internetske trgovine našao pod njezinim povećalom

Amazon.com, pionir trgovine preko interneta i kompanija čija se tržišna vrijednost ovih dana kreće iznad 1,3 bilijuna dolara, naizgled je profitirao od snažnog rasta za njegovim uslugama tijekom pandemije, no njegova dominantna pozicija na tržištu donosi i druge probleme, posebno s regulatorima

No pozitivne vijesti o rastu poslovanja malo su pale u drugi plan nakon što je objavljeno da bi Europska unija mogla optužiti Amazon za narušavanje ravnoteže na tržištu , a i da se drugdje razmatraju slični potezi. U medijima se mogu pronaći komentari analitičara da je Amazon.com jednostavno postao prevelika kompanija.

Pandemija koronavirusa SARS-CoV-2 ostavila je vrlo ozbiljne posljedice za velik dio lokalnog i globalnog gospodarstva, no u uvjetima koji su nastali radi sprečavanja daljnjeg širenja virusa i bolesti koju izaziva pojedini su sektori i kompanije dobili šansu za iznenadan rast. Među njima se nalazi i američki div i pionir internetske trgovine Amazon.com . U trenucima u kojima je dobar dio stanovništva primoran boraviti kod kuće, kupovina preko interneta i dostava robe na kućni prag pokazali su se neizostavnim dijelom ekonomske svakodnevice.

Za nekakvu ilustraciju o veličini Amazona mogu poslužiti podaci da je kompanija prošle godine isporučila 3,5 milijardi paketa i da se na njenoj platformi za elektroničku trgovinu svake sekunde ostvari oko 11 tisuća dolara prometa. Sve to rezultiralo je s ukupno 280 milijardi dolara lanjskih prihoda i blizu 160 milijardi dolara osobnog bogatstva osnivača Jeffa Bezosa , na koliko ga ovih dana procjenjuje američki magazin Forbes.

Dominacija Amazona samo je ovih dana došla do izražaja, no njen udio na tržištu već dulje vrijeme je pod prismotrom regulatora. U središtu pažnje europskih vlasti nalazi se dvojna uloga koju igra Amazon: kompanija upravlja internetskom 'tržnicom', ali na njoj prodaje i vlastite proizvode. Povjerenica Europske komisije za ravnopravnost na tržištu Margrethe Vestager lani u izjavi za BBC kazala je da EU 'ne može prihvatiti nogometnu utakmicu u kojoj je jedna momčad istovremeno sudac'.

No to nije jedina briga regulatora. Kad potrošač kupuje nešto preko Amazona, na stranici se javlja ponuda i drugih sličnih proizvoda, što može biti dobar promotivni kanal za konkurente. EU ispituje reklamira li Amazon u takvim slučajevima nepravedno vlastite proizvode nauštrb drugih prodavača.

Američki dnevnik Wall Street Journal nedavno je objavio članak o tome da je Amazon iskoristio pristup podacima o proizvodima koje neki drugi prodaju preko njegove platforme kako bi razvio vlastite proizvode i ponudio ih kupcima. Drugim riječima, u Amazonu znaju što se najbolje prodaje preko njihove platforme i mogu to jednostavno ponuditi kupcima iz vlastite radinosti.

Moguća optužba EK i potencijalne kazne koje bi mogle proizaći iz nje trebali bi poslužiti kao svojevrsna oznaka koliko se daleko može ići u digitalnoj trgovini i što je sve prihvatljivo u njoj. No nije jasno kako bi eventualna kazna mogla točno utjecati na buduće poslovanje Amazona. Neki tvrde da se više radi o srednjoročnim i dugoročnim pitanjima pomoću kojih bi Amazon trebalo spriječiti u daljnjem iskorištavanju i jačanju dominantne pozicije koju ima.

EU ima mogućnost razrezati kaznu u visini 10 posto godišnjih globalnih prihoda kompaniji za koju procijeni da krši pravila o tržišnoj ravnoteži. To bi bio značajan iznos čak i za Amazon, no do njegove eventualne konačne naplate prošlo bi nekoliko godina sudskog procesa. U međuvremenu, Amazon.com ima i drugih briga. Slično kao i u EU, čak su se i u Sjedinjenim Američkim Državama javile ideje o tome da bi tržišnu dominaciju Amazona trebalo na neki način ograničiti.

U nešto kraćem roku osnivač Jeff Bezos, kojeg je pandemija primorala da se vrati u aktivnu svakodnevnu operativu, morat će riješiti neke druge goruće probleme. Iako je potražnja za uslugama kompanije snažno porasla, s druge strane se pojavio problem zapošljavanja novih 175 tisuća radnika u Sjevernoj Americi, kao i nužda da vlastite prostore i skladišta osigura od širenja koronavirusa.