Dodijeljene nagrade najboljim investicijskim fondovima

Prošla godina bila je jedna od najboljih za investicijske fondove, pri čemu im je ukupna vrijednost imovine premašila 26 milijardi kuna, a ove godine unatoč padu zbog covida 19 svjedočimo znatnom sazrijevanju sektora, rečeno je u ponedjeljak na dodjeli nagrada "Top of the Funds"

Predsjednik Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore (HGK) Hrvoje Krstulović istaknuo je da je 2019. bila jedna od najboljih u sektoru investicijskih fondova i tržišta kapitala, uz porast imovine za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (UCITS fondovi) za oko 18,5 posto, na 22,5 milijarde kuna, a za alternativne investicijske fondove uz skok od 14,5 posto, na 4,2 milijarde kuna.

To zajedno daje 26,8 milijardi kuna, što je gotovo jednako vrijednosti imovine na kraju 2007. godine, rekao je Krstulović.

Navodi da je prošlu godinu obilježilo i rast prinosa fondova, od manje rizičnih, obvezničkih fondova, koji su ostvarivali prinose od pet do osam posto, što je značajno iznad povijesnog prosjeka, do dioničkih fondova, koji su imali prinose i do 20-ak posto.

Iako je u 2020. nastupila najbrža i najintenzivnija kriza na tržištima kapitala povezana s pandemijom covida 19, ističe Krstulović, 95 posto fizičkih osoba zadržalo je svoje investicije u fondovima, a padovi koji su se dogodili uglavnom se odnose na institucionalne ulagače koji prate svoje pozicije na dnevnoj bazi.

Smatra da su građani koji ulažu i štede dugoročno na tržištu kapitala kroz investicijske fondove pokazali razumijevanje te prihvatili volatilnosti na tržištu kapitala.

Stoga kaže da je u kontekstu 2020. bitno naglasiti znatno sazrijevanje cijelog sektora - od klijenata, prodajnog procesa, pa do regulatora.

Najsnažniji efekt pada uslijed koronakrize je tako zabilježen u ožujku, kada je vrijednost imovine fondova pala za oko 30 posto, no već je u travnju zabilježen porast vrijednosti imovine od 1,4 posto.

Kako je izvijestio potpredsjednik HGK za trgovinu i financije Josip Zaher, ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom na kraju ovogodišnjeg travnja iznosila je 15,9 milijardi kuna.

"Kriza zbog korona virusa utjecala je na sve segmente gospodarstva pa tako i na fondovsku industriju, što je rezultiralo smanjenjem ukupne imovine", rekao je Zaher, no dodaje i da blagi porast imovine u travnju ukazuje na naznake oporavka tržišta.

Ističe i podršku HGK na tom putu oporavka, pri čemu Komora između ostalog naglasak stavlja na podizanje razine financijske pismenosti.

"Provodimo brojne aktivnosti i surađujemo sa svim relevantnim institucijama kako bi se financijski proizvodi i usluge što više približili građanima i tvrtkama. To je vrlo bitan projekt jer se bez tih vještina praktički ne može normalno funkcionirati u današnjem društvu. Važnu ulogu u cijelom procesu igrat će upravo investicijski fondovi", napominje Zaher.

Dodijeljene nagrade Top of the Funds u pet kategorija

Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK dodjelilo je godišnje nagrade Top of the Funds - za najbolje otvorene investicijske fondove s javnom ponudom te najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u 2019. godini.

Najbolji obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tako je Intercapital Bond, nagradu za najbolji mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom primio je Allianz Portfolio, za najbolji dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom proglašen je PBZ Equity, dok je u kategoriji posebnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom nagrada pripala fondu Intercapital Income Plus.

U kategoriji najboljeg društva za upravljanje investicijskim fondovima konkuriraju ona društva koja upravljaju s minimalno dva otvorena investicijska fonda s javnom ponudom, a nagrada je, prema glasovima članica Udruženja, pripala ZB Investu, koju je preuzeo predsjednik Uprave ZB Investa Hrvoje Krstulović, koji je danas uoči dodjele nagrada i ponovno izabran za predsjednika Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK.

U Hrvatskoj trenutno imamo 23 društva za upravljanje investicijskim fondovima.