Direktor njemačkog giganta: Kombajn se ne može elektrificirati, s baterijom bi potonuo u zemlju

"Treba dvostruko više vremena, najmanje 30 do 35 godina, da se elektrificiraju svi automobili diljem svijeta", rekao je Hartung.

No, u stvarnosti će se i dalje proizvoditi motori s unutarnjim izgaranjem, koji će morati biti zamijenjeni.

Kad bi se cjelokupna globalna proizvodnja od 90 milijuna vozila odmah preinačila, bilo bi potrebno 16 godina da se promijeni cijela 'flota', rekao je Stefan Hartung u tekstu objavljenom u nedjelju na web stranici The Pioneer.

Dodao je da se, osim toga, određena vozila ne mogu elektrificirati i da će se tehnologija unutarnjeg izgaranja morati nastaviti proizvoditi u Njemačkoj.

"Ne možete prisiliti kupce izvan Europe da je ne koriste", rekao je Hartung.

Napomenuo je i da su potrebne inovacije kojih još nema, a kao primjer je naveo poljoprivredna vozila.

Kombajni rade do 12 sati dnevno sa snagom od 250 do 300 kilovata. "S baterijom potrebnom za to, vozilo bi vjerojatno potonulo u zemlju", rekao je.

Hartung je dodao i da je elektrifikacija tržište u razvoju i da proizvođači automobila sada govore da će pretvorba trajati dulje nego što se prije očekivalo.

No zanijekao je da je Europska unija postavila prebrzi cilj.

"Kod klimatskih ciljeva bilo je važno da se postavi cilj", rekao je.