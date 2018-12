Crni petak zavio Asos u crno, dionice u slobodnom padu, rasprodaju ih čak i direktori

Od početka prosinca dionice popularne britanske internetske trgovine odjećom skliznule su za 60 posto, na najnižu razinu u posljednjih šest i pol godina, a razlozi leže u dosad neviđenim rasprodajama na tržištu odjeće

Za nagli pad dionica najviše je kriva objava s početka tjedna u kojoj Asos upozorava da dobit vjerojatno neće biti na razini prijašnjih planova. U prva tri mjeseca ove fiskalne godine (od početka rujna do kraja studenog) 'ostvarili smo čvrst rast prodaje od 14 posto', no studeni je donio 'značajno pogoršanje (...), a uvjeti su i dalje izazovni', stoji u Asosovu priopćenju.

Nick Beighton, glavni izvršni direktor Asosa, kazao je da se u 'modnoj industriji može vidjeti nezabilježena razina odobravanja popusta, definitivno nešto što nisam vidio ranije i to vrijedi za sve'. Beighton, čije riječi prenosi The Guardian, dodao je da je bio 'iznenađen razinom promotivne prodaje i popusta' i predviđa da će se takva praksa nastaviti i idućih mjeseci. Asos je za tzv. Crni petak (dan nakon proslave američkog Dana zahvalnosti koji je postao i prvi dan razdoblja novogodišnje kupovine) snizio sve cijene za 20 posto, kao i prethodnih godina, no konkurenti su ponudili izdašnije popuste, objasnio je Beighton.

Pad cijena dionica Asosa početkom tjedna i nepovoljna predviđanja za cjelokupno tržište povukli su manjim dijelom prema dolje i neke konkurente. Dionice izravnog konkurenta, tvrtke Boohoo, u jednom trenutku izgubile su i 20 posto vrijednosti, a za nekoliko postotaka kliznule su i dionice poznatih britanskih klasičnih trgovaca odjećom Marks & Spencera te Nexta.