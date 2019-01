Čak 118 radnika Končarova škvera nije dobilo plaće za prosinac

Plaće za prosinac za 118 radnika tvrtke Brodotrogir d.d. još uvijek nisu isplaćene i ovog ponedjeljka pokrenut je formalni petodnevni postupak mirenja, koji prethodi organiziranju štrajka, potvrđeno je tportalu iz trogirskog škvera

Preostali dio od ukupno 732 radnika, raspoređenih u niz drugih tvrtki koje su koncem prošle godine prebačene u vlasništvo Kermas energije Danka Končara, plaće je ipak dobio, no - po tvrdnjama sindikalista - one su umanjene za iznose od nekoliko stotina do nekoliko tisuća kuna.

'Možemo potvrditi to da kasni plaća u Brodotrogiru d.d., a ostali je radnici još nisu primili', kazala je za tportal glasnogovornica ovog brodogradilišta Ivana Mitar.