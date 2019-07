Ambiciozan vladar koji je od pustinjskog gradića stvorio globalni centar biznisa i luksuza, ali nije uspio zadržati suprugu. Tko je šeik Muhamed

Priča o odbjegloj princezi Haji bint al Husein, koja se ovih dana pojavila u medijima, skrenula je pažnju na obitelj koja se nalazi na čelu Dubaija, jednog od sedam emirata koji čine Ujedinjene Arapske Emirate. Neke procjene ukazuju na to da Muhamed bin Rašid al Maktum ima bogatstvo od 30 milijardi dolara, ali se pouzdano zna da ima najveću jahtu na svijetu i da voli jadransku obalu

Oba slučaja su u fokus interesa stavila emiratsku obitelj Dubaija i emira Muhameda bin Rašida al Maktuma. Muhamed, koji ima titulu potpredsjednika i premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata, formalno se na čelu Dubaija nalazi od 2006. godine, kad je umro njegov brat šeik Maktum . No njegov utjecaj seže puno dalje u prošlost i danas mu se pripisuju zasluge za procvat Dubaija kao poslovne i turističke destinacije.

Internetske stranice emiratske vlade navode da se šeik Muhamed u svojih nekoliko desetljeća u javnoj službi bavio vrlo širokom lepezom dužnosti, od nadzora naftnog izvoza, preko transformacije Dubaija u turističku destinaciju te razvoja najpoznatijih nekretnina, do avioprijevoza i brojnih dobrotvornih inicijativa.

Dostupne procjene bogatstva šeika Muhameda i njegove obitelji kreću se u vrlo širokom rasponu. Od 'samo' četiri, preko 18, pa sve do više od 30 milijardi dolara. Nepouzdanost procjena proizlazi iz činjenice da je liniju koja dijeli vladarsku obitelj i državu od privatnog vlasništva u Dubaiju koji put vrlo teško pronaći, kao i zbog same veličine obitelji. Šeik Muhamed jedan je od osmero braće i sestara, a on sam ima barem dvadesetero, iako se spominje i tridesetero djece. Brak s princezom Hajom bio mu je šesti.