[VIDEO] Mercedes zaključio da G-klasi treba reklama; pogledajte jednu od najduhovitijih

Mercedes-Benz G-klasa bez dvojbe je jedan od najlegendarnijih i najsposobnijih terenaca u povijesti, koja seže gotovo pedeset godina unazad. Njegov razvoj je započeo 1972. godine sporazumom o suradnji između Daimler-Benza i Steyr-Daimler-Pucha u Grazu u Austriji. Legenda kaže da je od samog početka G-klasa razvijena najprije kao vojni terenac na prijedlog iranskog šaha Reze Pahlavija, koji je u to vrijeme bio jedan od značajnih dioničara njemačkog proizvođača.

Ipak, pokušajte se prisjetiti kada ste posljednji puta vidjeli neku televizijsku reklamu za ovaj terenac. No, prije samo koji dan je Mercedes-Benz prikazao na Youtube kanalu jednu od najduhovitijih reklama, barem kada je riječ o oglasima koji se tiču automobila. Radi se o modelu Mercedes-Benz G 350 d kojeg pokreće redni 6-cilindrični turbodizelski motor (OM 656 D 29 R SCR) obujma 2925 cm³, snage 286 KS (210 kW). Njegov najveći okretni moment je 600 Nm pri 1200-3200 okr./min. Ovaj model ubrzava od 0 do 100 km/h za 7,4 sekundi, a krajnja brzina mu je 199 km/h. No, vratimo se njegovoj duhovitoj reklami i pokušajmo vam ju prepričati.

Stigao je i taj slavan dan, dan kada je kupac po imenu Rob Branstone došao preuzeti svoju sjajnu novu Mercedes-Benz G-klasu. Hodajući kroz neuobičajeno uređeni prodajni salon Mercedesa dočekuje ga službenica sjedeći za svojim stolom. Umjesto da uobičajena rutina nervoznog uzbuđenja zbog činjenice da ste se 'olako riješili' svog teško zarađenog novca, završi tako da preuzmete od službenice ključ svog novog vozila i odvezete se s njim, Roba čeka nemalo iznenađenje. Službenica mu ne pruža ključ, već naprotiv, odmiče ga od Roba svojom rukom.