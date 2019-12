Ekološki pristup, sigurna vožnja i brz prijevoz

Hrvatsko Međimurje pravi je dragulj sa sjevera. Raskošno zelenilo, omeđeno rijekama Murom i Dravom još od doba starih Rimljana prepoznato je kao idilično mjesto za obitavanje radi čega ga krasi bogata tradicija i povijest

Hrvatsko Međimurje pravi je dragulj sa sjevera. Raskošno zelenilo, omeđeno rijekama Murom i Dravom još od doba starih Rimljana prepoznato je kao idilično mjesto za obitavanje radi čega ga krasi bogata tradicija i povijest. Zapadni dio dotiče obronke Alpa, dok su središnji i istočni dio plodna ravnica čiji centar čini pitoreskni grad Čakovec. Ovo županijsko sjedište te upravni, kulturni i gospodarski centar Međimurja radi svoje važne uloge na županijskoj mapi odavno vapi za uslugom koja će građanima maksimalno olakšati prijevoz i kretanje u gradu. Na radost svih Čakovčana i Čakovčanki za vrijeme ovih božićnih blagdana ta želja će im konačno biti ispunjena.

Naime, jučer je upriličen dolazak najzelenijeg prijevoznika u Hrvatskoj, Eko Taxija, u Čakovec. Nakon što su građani Čakovca proteklih mjeseci aktivirali svoju ekološku svijest sa akcijom „Posadi i ti jedno stablo“, te zazelenili grad s preko 500 mladica drveća, od danas stiže nova doza aktivnog sudjelovanja u smanjenju zagađivanja okoliša, kojom uz to mogu i uštediti. Eko Taxi ostvario je odane klijente diljem Lijepe naše, i to upravo brojnim povlasticama kojima se ističe od konkurentnih prijevoznika. To uključuje pogodnosti poput najnižih cijena, ekološki pristup, sigurnu vožnju i brz prijevoz. Nova flota već je pronašla put za sjever, a od podneva taxi je moguće naručiti putem besplatne, nove intuitivne aplikacije te putem pozivnog centra na broj 040 33 00 33.

Nedavno je ažurirana i Eko taxi aplikacija, koja također nudi korisnicima razne ponude i pogodnosti te omogućava jednostavniji način naručivanja. Aplikacija je besplatna te dostupna za skidanje i na Google play-u (http://bit.do/eUbqh) i na Apple store-u (https://apple.co/2YsF4bY).

Cijene su i više nego povoljne, pa tako vožnja do 3 km iznosi 15 kn, a svaki naredni kilometar još 5 kn. Također, koristeći svoju MasterCard® i Maestro® karticu možete dodatno uštedjeti. Tako je prilikom plaćanja unutar aplikacije MasterCard karticom moguće ostvariti popust u visini od čak 50 posto ponedjeljkom i utorkom i 10 posto ostalim danima, dok beskontaktno plaćanje MasterCard ili Maestro karticom u taxiju omogućava 10 posto popusta svim danima, što Eko taxi čini daleko najpovoljnijim taxi prijevoznikom u Hrvatskoj.