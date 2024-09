Isprobali smo novi Fiat 600 Hybrid: Izvrsna blagohibridna MHEV alternativa čisto električnom 600e

Fiat je održao hrvatsku premijeru modela 600 Hybrid , koji za razliku od prethodno predstavljenog potpuno električnog modela 600e sada nudi i blagohibridnu MHEV verziju. Ova bi izvedba mogla biti puno zanimljivija za sve one kojima su potpuno električni automobili nedohvatni po pitanju cijena ili same koncepcije EV vozila.

Novi Fiat 600 Hybrid svojim kupcima nudi dva paketa povezanih usluga: Connect One i Connect PLUS. Usredotočen primarno na sigurnosne potrebe, Connect ONE - već uključen u serijsku opremu kod kupnje vozila - nudi usluge pomoći i hitnih poziva, ali i vrijedne informacije pružajući mjesečne podatke o ispravnosti vozila.

'Dodatna' električna snaga poboljšava elastičnost pri niskom broju okretaja i tijekom početka vožnje, osigurava vozaču tiho pokretanje i brz odgovor, s transparentnim i brzim prijelazima. Štoviše, ova tehnologija omogućuje obnavljanje energije dok vozilo koči. U normalnim uvjetima vožnje, motor je dizajniran za optimalnu potrošnju goriva i do 15 posto manje emisija CO2 u usporedbi s čistim ICE motorom s automatskim mjenjačem, također zahvaljujući Millerovom ciklusu, i samo 110 do 114g procijenjenog CO2 što ga čini konkurentnim u usporedbi s drugim markama.

Slično, ako se pokreće u čistom električnom načinu rada, motor s unutarnjim izgaranjem se pali kako bi pomogao u potražnji za snagom. Auto jako lijepo leži na cesti, i ima prilično puno mjesta unutar kabine.

Za kraj, hibridni pogonski sklop je dostupan u dvije razine opreme: Fiat 600 Hybrid La Prima, najekskluzivnija verzija, i Fiat 600 Hybrid, najpristupačnija verzija. Tako cijena kreće s modelom 600 Hybrid ulazne razine opreme 1.2 100 AT s automatskim mjenjačem od 23.990 eura, slijedi ulazna razina modela 1.2 136 AT od 24.990 eura. Razina opreme La Prima kreće od modela 1.2 100 AT od 27.990 eura i 1.2 136 AT od 28.990 eura.

U cijenu je uključeno i jamstvo u trajanju 5 godina ili 120.000 km.