Župnik Škof Žugec: Ima nas puno lovaca, no lov je osobna stvar, ne treba nam dozvola biskupa

Biskup Vjekoslav Huzjak nipošto nije jedini lovac među klerom. Da nije slučajne nesreće u kojoj je ranio kolegu lovca, javnost ne bi doznala da među svećenstvom ima pasioniranih lovaca. Jedan od njih je i Mario Škof Žugec, župnik Lipnika u općini Ribnik kod Karlovca

Iako to do sada nije bilo poznato, kaže da je među svećenstvom dosta lovaca.

Sa žaljenjem konstatira da ionako ne stigne previše u lov i u posljednjih godinu dana bio je tek jednom. Ipak, lovci uglavnom u lov idu nedjeljom, a nedjelja je dan Gospodnji, kada župnici znaju imati i tri mise.

'To nije ništa loše. Da je po crkvenom zakonu to zabranjeno, onda svećenici ne bi bili lovci', napominje Škof Žugec i dodaje da ide u lov zbog druženja i poznanstava. 'Preko toga sam upoznao puno prijatelja. A i lovci se brinu o životinjama, o hranilištima. To nije loše', zaključuje.