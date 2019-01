Znate li što je to 'non-paper'? O jednom takvom ovisi ugled hrvatskog državnog vrha

Na vrhuncu drame oko (ne)postojanja američkog 'non-papera' vezanog uz hrvatsku nabavu izraelskih borbenih zrakoplova F-16 Barak i potencijalne odgovornosti državnog vrha za ovaj neviđeni fijasko u svijetu međunarodnih odnosa i diplomacije, mnogi se pitaju što pojam 'non-paper' uopće podrazumijeva. Prema Hrvatskom jezičnom portalu, to je neslužbeni diplomatski dokument kojim se iznosi neki prijedlog, formulacija, nacrt, amandman ili slično, s kojim se autor ne želi formalno identificirati

Non-paper u pravilu služi za neslužbeno iznošenje diplomatskog stajališta da bi se uvidjelo kako će to stajalište biti primljeno i da se utvrdi maksimalna zajednička pozicija, bez preuzimanja odgovornosti za sadržaj dokumenta. Upravo zato što je riječ o osjetljivim pitanjima, ne navode se imena autora non-papera, neslužbenog dokumenta koji se u diplomatskom rječniku može prevoditi i kao 'radni dokument'.

Iste godine Srbija je stranim zemljama uputila non-paper žaleći se na Hrvatsku zbog nekoliko incidenata, od uklanjanja dvojezičnih ploča u Vukovaru do napada na Generalni konzulat Srbije u Rijeci i ustaškog pozdrava koji je na nogometnoj utakmici izvikivao hrvatski reprezentativac Joe Šimunić.

Komisija u svom internom dokumentu navodi kako bi Srbija, čak i slučaju da ukine članak toga zakona o nadležnosti za teritorij bivše Jugoslavije, mogla procesuirati ratne zločine u okviru univerzalne nadležnosti, 'što ni hrvatske vlasti ne dovode u pitanje'. Bruxelles dalje navodi da se to pitanje treba riješiti kroz suradnju dviju država, kao i u svim slučajevima u kojima se pojavljuje sukob nadležnosti.

Dodala je kako je s kolegama postavila sva relevantna pitanja te predložila da se radi transparentnosti procesa objave detalji sve četiri ponude. 'S obzirom na to da su države tražile da se ne objave detalji ponude, bar je tako meni rečeno, oni nisu objavljeni. Prema svemu, ovo je bila najbolja ponuda', rekla je Kolinda Grabar Kitarović.

Predsjednica je ponovila da nije sudjelovala u pregovorima, osim načelnih razgovora s izraelskim kolegom, kao i američkim ministrom obrane Jamesom Mattisom te njegovom tajnicom zaduženom za te poslove.

O problemima nije govorio 'nitko relevantan'

Istaknula je da nije bilo nikakvih indicija da će biti problema i da su svi znali da će biti potrebna dozvola za transfer tehnologije trećoj strani, ali da se na to obvezao Izrael, dok su američki dužnosnici uvjeravali kako su htjeli potvrditi da za Hrvatsku neće biti skrivenih troškova.

'Za probleme sam saznala u studenom, ali do tada nitko relevantan nije govorio o problemima u transferu. Hrvatska ne može utjecati na prijepore između SAD-a i Izraela. O svemu me obavijestio ministar Krstičević te me izvijestio da izraelska delegacija dolazi u četvrtak, kada će se saznati odluka Izraela', rekla je predsjednica.