Znate li koliko ima učenika u Hrvatskoj? Doznajte pomoću aplikacije Ministarstva obrazovanja

Jedinstvenu aplikaciju "Šer - Školski e-Rudnik" preko koje će zainteresirana javnost imati pristup određenome setu statističkih podataka iz e-matice o svim školama u Hrvatskoj, predstavila je u utorak ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak ocijenivši kako ta aplikacija dodatno otvara ministarstvo zainteresiranoj javnosti.

Koliko je škola u sustavu, koliko učenika i koliko je učenika po razredu...



Neka od tih najčešćih novinarskih pitanja su - koliko je osnovnih i srednjih škola u hrvatskome školskom sustavu, koliko ima učenika i koliki je njihov broj po razredu, koliko je ponavljača i učenika s teškoćama, na kojima je ministrica i demonstrirala mogućnosti aplikacije.

Uz napomenu da su to "živi" podatci koji se stalno ažuriraju, Divjak je spomenula da su u Hrvatskoj trenutačno 1343 matične ustanove i 1195 područnih ustanova. Aplikacija, među ostalim, daje podatke o tome tko su osnivači škola, koliko je osnovanih matičnih ustanova u županijama, pa ih je tako najviše u Gradu Zagrebu - ukupno 179, a najmanje u Brodsko-posavskoj županiji - 33.



Ministrica je podsjetila kako je nedavno izjavila da je prosječan broj učenika po razredu između 17 i 18 učenika, na što se referiralo kao na netočan podatak. Aplikacija daje isti podatak, odnosno da je prosječan broj učenika u školama 17 do 18 učenika, a taj broj varira od prosječno 20 učenika u razredu u školama u Zagrebu, do prosječno 13 učenika u razredu u školama u Ličko-senjskoj županiji. Broj učenika po razredu nešto je veći u srednjim školama, a posebno u gimnazijama gdje u razredu ima prosječno 20 učenika, dok je u srednjim strukovnim školama u razredu prosječno 13 do 14 učenika.



U Hrvatskoj devet posto učenika manje nego prije pet godina, odnosno više od 45 tisuća manje



Ministrica je iznijela brojne podatke i pozvala novinare da im oni posluže za analize hrvatskoga školskog sustava, a jedan od tih podataka koji, smatra, zaslužuje veliku pozornost je taj da je danas u Hrvatskoj ukupno devet posto učenika manje nego prije pet godina. Odnosno, u svim školama u Hrvatskoj sada je 463.888 učenika što je za nešto više od 45 tisuća manje nego prije pet godina. Jedino je u Primorsko-goranskoj županiji nešto više učenika nego li ih je bilo prije pet godina, a porast je nešto manji od jedan posto.

Pri tomu su, objasnila je, različiti podatci za osnovne i srednje škole, pa je tako u osnovnim školama četiri posto učenika manje nego prije pet godina, dok je u srednjim škola taj postotak puno veći i iznosi 17,86 posto. Najveći zabilježen pad je u strukovnim trogodišnjim školama i iznosi čak 30 posto.

Na aplikaciji se mogu pronaći i podatci o ponavljačima, što je također jedno od čestih novinarskih pitanja. Tako je najveći broj ponavljača u sedmom razredu osnovne škole i u prvom razredu srednje škole. To je, dodala je ministrica, razumljivo s obzirom na to da se u sedmom razredu učenici susreću s novim predmetima, a početak srednjoškolskog obrazovanja također predstavlja prekretnicu u školovanju.

Ista situacija je i u visokom obrazovanju gdje je, napomenula je Divjak, na prvoj godini studija odljev studenata između deset do čak 50 posto.

Aplikacija donosi i podatke o učenicima s teškoćama kojih je u svim programima oko 28 tisuća. Pri tomu, objasnila je ministrica, pod teškoćama se podrazumijeva i nedovoljno poznavanje hrvatskoga jezika. Divjak je najavila kako će sadržaji na aplikaciji biti upotpunjeni, primjerice, i sadržajima o ocjenama učenika i njihovim izostancima.



Jedno od novinarskih pitanje upućenih ministrici bilo je i da nedostaju podatci o nastavnicima, uz primjedbu kako njihov broj raste. Ministrica Divjak potvrdila je da broj nastavnika doista raste, ali da se ova aplikacija odnosi samo na podatke iz matica za učenike.

Ocijenila je kako je riječ o vrlo kompleksnoj temi te da, s tim u vezi, ministarstvo u skladu s odlukom vlade radi na smjernicama za novu mrežu škola koja bi, najavila je, trebala biti dovršena do kraja ove godine. Istaknula je da tu važnu ulogu imaju prekvalifikacije, ali i da se u Hrvatskoj premalo radi na cjeloživotnom obrazovanju.