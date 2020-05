Peter Piot, znanstvenik koji je pomogao u otkrivanju virusa ebole, ispričao je svoje iskustvo s Covidom-19. Profesor nikada ranije nije bio ozbiljno bolestan, ali nakon 40 godina proučavanja i istraživanja odgovora na zarazne bolesti, uključujući ebolu i HIV, rekao je da ga je "napokon pogodio virus"

Nagrađeni znanstvenik još se oporavlja od virusa nakon što ga je teška upala pluća ostavila hospitaliziranog. Profesionalna stručnost i osobno iskustvo daju mu izvanredan uvid u potencijalni utjecaj virusa na javno zdravlje, predviđajući da će mnogi ljudi ostati nakon Covida-19 s kroničnim problemima s bubrezima i srcem. No nada se da bi kriza mogla ublažiti političku napetost zbog cjepiva i natjerati aktiviste protiv cjepiva da preispitaju svoje stavove, kao i dovesti do reforme Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), piše The Guardian.

U svom prvom intervjuu nakon što je obolio, profesor je rekao da je počeo pokazivati ​​simptome 19. ožujka kada je razvio visoku temperaturu i oštru glavobolju. "Bolila me cijela glava do lubanje, čak i kosa što je bizarno", rekao je u intervjuu belgijskom časopisu Knack, čija je verzija objavljena na engleskom u časopisu Science. Tada nije imao kašalj, ali njegov instinkt rekao mu je da je riječ o koronavirusu. "Posvetio sam svoj život borbi protiv virusa i sad me se dočepao. Tjedan dana sam balansirao između neba i zemlje, na rubu onoga što je moglo biti kraj , rekao je.