Živi zid traži od DORH-a da istraži sumnjive poticaje bivšim Agrokorovim tvrtkama

Saborski Klub Živog zida u petak je pozvao DORH da istraži, kako kažu, protupravno i protuzakonito izvlačenje poljoprivrednih poticaja kroz sumnjiva upisivanja u ARKOD, sustav identifikacije zemljišnih parcela, optužujući tvrtku Belje plus u sastavu bivše Agrokor grupe da se bez ikakvog pravnog temelja upisala na posjede sad već bivše tvrtke Belje

Predsjednik stranke Ivan Vilibor Sinčić izjavio je kako se tvrtka Belje plus upisala u ARKOD na zemljište koje je pripadalo Belju, iako za to nije imala uvjete. Prema Pravilniku o evidenciji upravljanja poljoprivrednim zemljištem, istaknuo je, potreban je dokaz o vlasništvu i posjedu, a za to treba i aneks ugovora koji ne postoji jer načelnici i gradonačelnici to još nisu potpisali, treba i i katastarski izvadak iz posjedovnog lista koji također ne postoji.

Podnesak DORH-u da istraži tko je ovo potpisivao u ime Belja i tko je iz Agencije to dozvolio

'Trenutačno je kao posjednik upisano Belje, ne Belje plus, dakle protupravno i protuzakonito su se upisali u ARKOD s ciljem da dobiju poticaje. Za to nisu imali pravnog temelja, pa pozivam DORH, a dat ćemo im podnesak, da istraži tko je to u ime Belja ovo potpisivao, kao i tko je to od strane Agencije za plaćanje poljoprivrednog zemljišta to dozvolio.Tražimo odgovornost direktora Belja plus', poručio je Sinčić.

Istaknuo je kako je pretvorba Agrokora bila povijesna prilika da se ispravi nepravda prema malim poljoprivrednicima zbog dobrih veza politike i Agrokora, 'ali to se ne radi niti to zanima ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, koji novim Fortenove tvrtkama želi dati sve što su imali pod Agrokorom, umjesto da se napravi novi plan gospodarenja zemljištem'.

Spornim smatra i novi Pravilnik koji je trenutno u pripremi, a u kojem pod potrebne dokaze o vlasništvu ili posjedu, uz ključne dokumente, piše 'i drugi', što tumači previše općenitim i 'potencijalnim otvaranjem Pandorine kutije te omogućavanjem daljnjeg pogodovanja'.