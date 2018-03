ZET zbog praznika mijenja raspored vožnje tramvaja i autobusa

ZET je na svojim stranicama objavio da će od četvrtka, 29. ožujka do petka 6. travnja, radnim danom tramvaji će voziti uz izmijenjene rasporede i to na linijama koje uobičajeno prometuju intenzivnije

Razlog su uskrsni blagdani, koji su ujedno i školski praznici, pa se manje ljudi koristi javnim prijevozom.

Raspored se neće mijenjati samo na četiri linije; 1, 5, 8 i 15. U autobusnom prometu na većini će se linija, gdje prometna potražnja to dopušta, također primjenjivati prilagođeni vozni red, no gdje za to postoji potreba, autobusi će voziti prema uobičajenom rasporedu radnoga dana ili posebnom voznom redu.