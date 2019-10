Žestoko jutro u Saboru: Pernar u majici 'HDZ lopovi' urlao iz klupa, Radin naložio da ga se izbaci

Jutro je u Saboru započelo vrlo burno. Riječ je mimo svih pravila uzeo Ivan Pernar i počeo vikati, na što je predsjedavajući Furio Radin prvo odredio stanku, pokušavajući izbjeći da Pernara iznosi straža, ali na kraju je ipak naložio da se Pernara izbaci iz sabornice

Pokušao ga je smiriti predsjedavajući Furio Radin, Pernaru je odredio i dvije opomene no kada se zastupnik nije smirio odredio je stanku od 5 minuta.

Po povratku sa stanke Pernar je opet počeo vikati iz klupa: 'Tražim da me se izbaci, tražim pravdu', vikao je no Radin je inzistirao da ga neće izbaciti jer smatra da je to ispod razine Sabora. No Pernar nije prestajao vikati.

'Kad dobijem jamstva da će HDZ vratiti 24 milijuna odmah ću otići van', urlao je Pernar.

'Parlament ne znači luđačko ponašanje. Zastupnici traže da vas izbacim', kazao mu je Radin.

Nakon što mu je odredio i treću opomenu, Radin je proglasio još jednu stanku. 'Molim vas odstranite Pernara iz Sabora', kazao je Radin.

Hrastov Hrvoje Zekanović Radinu je predbacio da ne zna voditi sjednicu zbog čega je zaradio opomenu, no kometnar je imao i SDP-ov Ranko Ostojić koji je upozorio da je saborska straža ugrožena jer nemaju ovlast primjenjivati silu, nema zakona koji to uređuje.