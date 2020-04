Tisuće dućana otvorilo se u utorak u Austriji koja želi ublažiti restrikcije donesene kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, a slične mjere počinju provoditi i Španjolska i djelomično Italija, dok WHO upozorava da se ne brza s olakšavanjem mjera

U Austriji su od utorka otvorene manje trgovine do 400 četvornih metara te veće prodavaonice s građevinskim i vrtnim materijalom uz obveznu provedbu strogih higijenskih standarda nošenja maski i držanje razmaka.

Austrijski kancelar Sebastian Kurz rekao je u utorak da su postignuti pomaci u obuzdavanju širenja zaraze koronavirusa, ali da kriza još nije prevladana i unatoč otvaranju manjih trgovina stroge mjere ostaju na snazi.

'Bilježimo dobar razvitak, epidemija usporava, ali bitka još nije dobivena i stroge mjere ostaju na snazi', rekao je na konferenciji za medije kancelar Kurz.

U Austriji je evidentirano 14.069. zaraženih od kojih je ozdravilo 7633, a preminulo 384 pacijenata. Provedeno je 151.769 testova.

Veći dućani, trgovinski centri i frizeri trebaju se otvoriti od 1. svibnja, dok će restorani i hoteli pričekati polovicu svibnja ako zdravstveni uvjeti to budu dopustili.

U Italiji, u kojoj je više od 20.000 ljudi umrlo u pandemiji, ograničen broj dućana i tvrtki dobilo je dopuštenje za otvaranjem.

Ali najpogođenije regije, Lombardija i druge na sjeveru Italije, odlučile su još malo pričekati, iako Veneto kreće s polaganim otvaranjem.

Nakon pet tjedana karantene, mogu raditi knjižare i dućani s opremom za bebe i malu djecu, ali uz striktno pridržavanje mjera i higijene.

Otvaranje je tračak nade za tu zemlju, drugu po broju smrtnih slučajeva od covida-19 iza SAD-a.

Broj smrtnih slučjeva i broj ljudi na intenzivnoj njezi opada deset dana zaredom.

U Španjolskoj je od ponedjeljka dopušten odlazak na posao radnicima u građevini i industriji jer Španjolska tone sve dublje u gospodarsku krizu dok nastoji riješiti zdravstvenu.

'Malo je veća mobilnost nego prije ali to ne znači da će se zaraziti više ljudi. Potrebno je održavati higijenu i pridržavati se uputa', izjavio je šef liječničke službe Fernando SImon.

Policija je u utorak nastavila dijeliti maske na autobusnim stanicama i podzemnoj željeznici kako bi se zaštitili ljudi koji moraju na posao.

U utorak je u toj zemlji 1,8 posto više oboljelih od koronavirusa u odnosu na dan ranije, što je najmanji dnevni rast od izbijanja pandemije, što unosi optimizam u jednu od najpogođenijih zemalja svijeta gdje je obolio 173.541 stanovnik a preminulih je 18.056.

I neke druge zemlje također su odlučile olakšati restrikcije. Danska otvara škole za mlađu djecu, a Poljska je objavila da će postupno ukidati restrikcije na ekonomiju od nedjelje, vjerojatno počevši s dućanima.

U Sloveniji su neke tvrtke, obrti i trgovine od utorka nastavile rad. Jelko Kacin, vladin glasnogovornik za koronakrizu, istaknuo je da je za razmišljanje o ponovnom održavanju sportskih priredbi, koncerata i drugih masovnih okupljanja apsolutno prerano razmišljati i ne treba ih očekivati.

Slovačka vlada objavit će plan sljedeći ponedjeljak o tome kada i kako će dućani ponovno početi raditi, najavio je u utorak premijer Igor Matovič. Ta zemlja ima 835 slučajeva zaraze i dva smrtna slučaja.

Njemačka kancelarka Angela Merkel u srijedu će održati sastanak s regionalnim liderima o tome kako krenuti u olakšavanje mjera.

Neki su njemački političari pozvali u utorak na postupno otvaranje škola u zemlji, koje su zatvorene već tjednima zbog pandemije. Njemačka ima preko 130.0009 zaraženih i 3194 umrlih.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron produžio je pak karantenu do 11. svibnja. U televizijskom obraćanju u ponedjeljak rekao je da su mjere koje su na snazi usporile širenje virusa, ali da on još nije pobijeđen. Francuska ima 137.877 zaraženih i gotovo 15.000 smrtnih slučajeva.

Mnogi u utorak pozdravljaju nadu koju je šef države dao Francuzima idejom o kraju karantene. Oprez, ipak, jer taj datum je samo cilj, rekao je ministar unutarnjih poslova Christophe Castaner.

'Ono što je objavio predsjednik, to nije kraj karantene 11. svibnja, to je karantena do 11. svibnja', pojasnio je u utorak ujutro na radiju France Inter.

WHO upozorava da u nekim dijelovima Europe broj zaraženih i dalje raste

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je u utorak da u Europi postoji miješana slika jer broj novih slučajeva covida-19 pada u nekim njezinim dijelovima, uključivo Italiju i Španjolsku, ali da broj i dalje raste u Britaniji i Turskoj.

'Ukupno gledano, 90 posto slučajeva dolazi iz Europe i SAD-a. Dakle, sigurno još nismo došli do vrhunca pandemije', rekla je glasnogovornica WHO-a Margaret Harris na brifingu u Ženevi.

U ponedjeljak je direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao kako bi europske zemlje koje namjeravaju ublažavati restrikcije uvedene u cilju spriječavanja širenja koronavirusa to trebale činiti 'polako i kontrolirano'.

'Restriktivne mjere moraju se ukidati polako i kontrolirano', rekao je direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) na virtualnoj press konferenciji iz Ženeve, dodajući da se zemlje moraju voditi prije svega zaštitom ljudskog zdravlja.

Europska komisija zatražila je od zemalja EU-a da međusobno koordiniraju ublažavanje sankcija.