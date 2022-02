Zelenskij: Nadam se da će Mađarska biti prisiljena podržati isključenje Rusije iz SWIFT-a

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na brifingu s novinarima rekao je da će njegova zemlja trijumfirati nad ruskim snagama. Vladine snage, kazao je, još uvijek kontroliraju Kijev i "ključne točke u gradu. “Moramo zaustaviti ovaj rat. Možemo živjeti u miru zajedno, globalno kao ljudi”, poručio je

“Svi koji se mogu vratiti u Ukrajinu, molim vas, vratite se”, piše The Guardian.

Rekao je da nakon razgovora s čelnicima EU-a posljednjih dana vjeruje da bi Ukrajina trebala postati dio EU-a i da bi njezini građani trebali imati ista prava. “Ukrajinski narod zaslužuje postati članicama EU. I to bi bio signal vaše podrške Ukrajini. Ovu raspravu treba zatvoriti.”

“Imat ćemo puno posla da obnovimo našu Ukrajinu. Svi koji to mogu braniti u inozemstvu, to čine izravno na jedinstven način. Svaki prijatelj Ukrajine koji se želi pridružiti Ukrajini u obrani zemlje, dođite, mi ćemo vam dati oružje. Kako se to može učiniti, bit će objavljeno vrlo brzo. Svi koji brane Ukrajinu su heroji.”