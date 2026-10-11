Zelenski potvrdio: Vojska je dobila zapovijed, sad je red na Moskvu

Ukrajinski predsjednik istaknuo je da njegova zemlja pozdravlja svaki korak prema smirivanju sukoba, no pritom je podsjetio da je ruski predsjednik Vladimir Putin dosad na mirovne inicijative odgovarao isključivo s ‘ne’.

‘Danas imamo izjavu predsjednika Sjedinjenih Država da je postignuto energetsko primirje . To je dobra vijest za sve, no važno je da to postane stvarnost’, poručio je Zelenski na Telegramu.

Kijev je spreman odmah zaustaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu, ali pod uvjetom da Moskva učini isto.

'Oružane snage Ukrajine dobile su sve odgovarajuće zapovijedi. Branimo Ukrajinu. Borimo se za potporu Ukrajini. Podržavamo sve korake naših partnera koji nam mogu pomoći. Očekujemo jasne pojedinosti o dijalogu između Amerike i Rusije te da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump. Hvala našim vojnicima i svima u svijetu koji su uz nas, uz Ukrajinu! Slava Ukrajini', napisao je Zelenski.

Objava Zelenskog uslijedila je nakon što je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social iznenada objavio da je energetsko primirje stupilo na snagu. Američki predsjednik prethodno nije javno najavio takav dogovor, a objema je stranama poručio: ‘Nemojte ga prekršiti!’

Zelenski iznenađen Trumpovom objavom, ali Kijev je spreman

Trumpova objava iznenadila je i ukrajinski državni vrh. Zelenski je u prvim izjavama priznao da mu je informacija o prekidu vatre novost, a izvori bliski njegovu uredu potvrdili su za Financial Times da Kijev unaprijed nije bio obaviješten o navodno postignutom dogovoru.

Unatoč tome, Ukrajina poručuje da je spremna obustaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu te čeka službene pojedinosti iz Washingtona.

Moskva se, međutim, zasad nije oglasila. Kremlj nije potvrdio da je Putin pristao zaustaviti napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, a rusko ministarstvo obrane nije objavilo nikakve naznake o obustavi takvih operacija.

Izostanak službene reakcije potaknuo je sumnje u stvarni status dogovora. Među zapadnim analitičarima i ukrajinskim zastupnicima pojavila su se pitanja je li doista postignut sporazum između dviju strana ili je Trumpova objava bila jednostran politički potez.

Trump želi zaustaviti napade na ruske rafinerije

U pozadini inicijative nalazi se pritisak Washingtona na Kijev da obustavi napade bespilotnim letjelicama dugog dometa na ruske naftne rafinerije.

Trump je posljednjih dana optuživao Ukrajinu da takvim udarima pridonosi rastu cijena benzina i dizela na američkim crpkama. To pitanje posebno je osjetljivo uoči izbora za američki Kongres, zakazanih za sljedeći mjesec.

Bijela kuća već je privremeno ublažila sankcije na dio ruskog goriva, a najavljen je i dogovor o uvozu ruskog dizela. Proglašenje energetskog primirja uklapa se u nastojanja američke administracije da ograniči napade na energetsku infrastrukturu i spriječi nove poremećaje na tržištu nafte.

Ipak, dok Kijev poručuje da je spreman na prekid udara, za potvrdu da je dogovor prihvatila i Moskva zasad nema službene potvrde.