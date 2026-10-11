Trump: Pristali su – na snagu je stupilo energetsko primirje, oglasio se i Zelenski

Trump je informaciju objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, tvrdeći da su obje strane pristale na prekid napada.

‘Od ovog trenutka na snazi je energetsko primirje u ratu Rusije i Ukrajine. Obje strane su pristale. Nemojte ga prekršiti! Hvala na pažnji. Predsjednik Donald J. Trump’, napisao je američki predsjednik.

Volodimir Zelenski izjavio je da mu je Trumpova najava novost, ali poručio je da će Ukrajina pristati na dogovor u slučaju da su ga prihvatili i Rusi.

'Računamo na jednaku spremnost Rusije i na suglasnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država s tim prijedlogom. Pozdravljamo takav dogovor', izjavio je, a prenosi BBC.

'Ukrajina je predložila brojne korake za smanjenje napetosti. Putin je na sve odgovorio isto: njegov je odgovor bio ‘ne’. Iskreno se nadamo da će napokon reći nešto drugačije Americi, Ukrajini i cijelom svijetu', kazao je.

Zelenski je poručio da će ukrajinske snage nastaviti braniti zemlju te dodao da 'očekuju jasne pojedinosti o američkom dijalogu s Rusijom i da Putin učini ono što je predsjednik Trump rekao'. Moskva se zasad nije oglasila o Trumpovoj najavi.

Nudio dogovor, ali uz jasna jamstva

Trumpova objava uslijedila je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije danas izjavio da je Ukrajina spremna obustaviti napade na ruske rafinerije nafte ako Rusija istodobno prestane gađati ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Zelenski je pritom naglasio da bi svaki takav dogovor morao uključivati ‘stvarna jamstva’. Poručio je i da je prekid napada bio moguć i ranije, ali da ruski predsjednik Vladimir Putin za to nije bio zainteresiran.

Trumpov pritisak na Zelenskog zbog cijena dizela

Posljednjih dana Trump je otvoreno pritiskao Kijev da jednostrano zaustavi napade dalekometnim dronovima na ruska naftna postrojenja. Tvrdio je da ukrajinski udari na rafinerije izravno pridonose rastu cijena dizela na američkom tržištu, što predstavlja politički problem za Republikansku stranku uoči kongresnih izbora sljedećeg mjeseca.

Američki predsjednik otišao je i korak dalje, poručivši da bi Ukrajina trebala dobiti novog čelnika koji bi bio spreman postići dogovor s Moskvom.

Prije objave o energetskom primirju Trump je izazvao oštre kritike Kijeva i europskih saveznika objavom da je s Putinom postigao dogovor o uvozu ruskog dizela u SAD. Američko Ministarstvo financija pritom je privremeno suspendiralo sankcije ruskom energetskom sektoru.

Zelenski je taj potez nazvao ‘poklonom Putinu’, ocijenivši da se time osiguravaju dodatna sredstva za financiranje ruskog ratnog stroja.