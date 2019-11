Zdravlje nacije: Lani više od 40 milijuna posjeta liječnicima. Što nam se to događa?

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2018. godinu, s najvažnijim podacima o radu zdravstvenih službi i zdravstvenom stanju hrvatske populacije. U odnosu na 2017., registrirani su porast broja zaposlenih u zdravstvu i pad broja osiguranika, više posjeta liječnicima i veći pobol djece u školskoj dobi, ali i manje dijagnosticiranih bolesti u obiteljskoj medicini te prekid trenda smanjenja cijepnih obuhvata. Iz navedenih brojki proizlazi da je prosječan korisnik zdravstvenih usluga lani devet puta posjetio liječnika

U skrbi ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena bilo ih je 1,7 milijuna, no od ukupnog broja onih koje su izabrale svog ginekologa samo ih je 563 tisuće ili 33 posto koristilo te usluge. Lani je utvrđeno 28 tisuća patoloških stanja u trudnoći, što je povećanje od pet posto u odnosu na 2017. godinu. Ujedno, bilo je 15 posto manje posjeta u svrhu planiranja obitelji i/ili propisivanja kontracepcijskih sredstava. Obavljena je i 31 tisuća preventivnih pregleda dojki, od čega je bilo 10,5 posto onih s patološkim nalazom, dok ih je godinu ranije bilo 9,5 posto.

Zarazne bolesti i cijepljenje

Prioritetna važnost nadzora nad zaraznim bolestima istaknuta je u hrvatskim propisima i u zakonskim dokumentima Europske unije, još je više naglašena najnovija globalna povećana opasnost od moguće zlonamjerne uporabe uzročnika zaraznih bolesti kao što su antraks, variola i dr., a k tome i pojava novih ili novootkrivenih bolesti, npr. pandemijske gripe A (H1N)/pdm2009, ili tropskih arbovirusnih bolesti koje prenose novonaseljeni komarci (chikungunya, dengue i dr.), što se također u 2010. ostvarilo i u Hrvatskoj, kao i pojava epidemije bolesti Zapadnog Nila 2012. i 2013. godine u Hrvatskoj te epidemija s najvećim brojem oboljelih 2018. godine, navodi se u Ljetopisu.

Ipak, najvažniji lanjski podaci i pokazatelji stanja zaraznih bolesti u Hrvatskoj upućuju na to da se situacija može procijeniti kao povoljna. Zahvaljujući sustavnom cijepljenju, većina bolesti protiv kojih se cijepi pokazuje također vrlo povoljno stanje. Međutim lani je zabilježena i manja epidemija ospica na području jedne županije sa 16 oboljelih, a ukupno je u Hrvatskoj zabilježeno 23 oboljelih. Podsjetimo, u 2019. taj broj skočio je na 51 - i to samo prema dojavama do 15. listopada.