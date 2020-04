Dječji vrtić More u Splitu zatvoren je u srijedu zbog mjera predostrožnosti u borbi protiv širenja epidemije koronavirusa, izvjestila je u srijedu splitska Gradska uprava.

"Od danas je zamijenjena lokacija dežurnog vrtića u sklopu ustanove Cvit Mediterana, a umjesto Dječjeg vrtića More to je Dječji vrtić Rusulica. Razlog za to su mjere predostrožnosti jer su prošlog tjedna u ovom vrtiću (More) boravila djeca zaposlenice Doma umirovljenika u Vukovarskoj ulici. Ovog tjedna u vrtiću More nije bilo djece," navodi se u priopćenju splitske Gradske uprave.

Ministar zdravstva Vili Beroš je ranije danas u Splitu potvrdio kako je od ukupno 318 korisnika splitskog Doma za starije i nemoćne, na koronavirus zasad pozitivno desetero korisnika Doma, a svih 49 koji su boravili na drugom katu Doma imaju uglavnom blage simptome te su evakuirani i adekvatno zbrinuti u KBC-u na Križinama.