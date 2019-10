Zastupnik u Bundestagu: Političari u BiH ne štite nacionalne interese

Zastupnik Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD) u Bundestagu Josip Juratović oštro je kritizirao političare u Bosni i Heregovini istaknuvši kako je njihovo ponašanje najvažniji razlog zbog kojega većina ljudi želi napustiti tu zemlju, a birače je pozvao da dobro razmisle zbog čega već desetljećima glasuju za one koji se lažno predstavljaju zaštitnicima nacionalnih interesa, prenio je u četvrtak sarajevski portal Klix

'Njihovi žiroračuni su debeli, imaju vile, imaju kojekakve biznise u sjeni. Zašto bi oni htjeli u Europsku uniju? Oni se boje sindroma Sanader. Zamislite da uvedemo Poglavlje 23/24. Pola njih bi možda završilo u zavoru. Barem tako mislim. Dakle, oni ne žele u EU. To je sve obična laž i priča. Oni pričaju da žele u EU, a mole boga da do toga nikada ne dođe. To je činjenica', izjavio je Juratović komentirajući ponašanje političara u BiH, ali i u regiji, koje optužuje da ne pokazuju nikakvu volju za ozbiljnom suradnjom, posebice na gospodarskom planu.