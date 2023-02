Zastupnice u Sabor stigle u crvenim haljinama i opalile selfie

Saborske zastupnice odjevene u crvene haljine obilježile međunarodni 'Dan crvenih haljina', javnozdravstvenoj kampanji pokrenutoj kako bi se podigla svijest o moždanom udaru kod žena

Moždani udar u žena nedovoljno je prepoznat, nedovoljno istražen i nedovoljno liječen, ističe se na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Prva kampanja 'Dan crvenih haljina', #nosicrveno, odnosno, 'Go Red for Women' pokrenuta je u Americi, a danas je to međunarodna kampanja posvećena prevenciji, dijagnostici i kontroli kardiovaskularnih bolesti, što uključuje bolesti krvnih žila srca i mozga kod žena.