Izraelu stiže moćan proturaketni sustav Thaad. Samo jedna baterija vrijedi milijardu dolara

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi upozorio je da SAD riskira sigurnost svojih vojnika raspoređivanjem u Izrael. No, američki dužnosnici tvrde da je slanje sustava Thaad i vojnika u Izrael dio šire vojne strategije SAD-a za podršku izraelskoj obrani i zaštiti američkog osoblja u regiji od napada iranskih snaga i njihovih pristaša.

Iako Izrael već ima vrlo razvijen proturaketni obrambeni sustav Iron Dom (Željezna kupola), uključujući Arrow 2 i Arrow 3 rakete , koje mogu presresti balističke projektile u svemiru, iranski napad iz 1. listopada ukazao je na moguće slabosti. Prema riječima izraelskih dužnosnika, sustavi su djelovali kako se očekivalo, no satelitske snimke pokazale su značajna oštećenja na zemlji.

Izraelci su jasno dali do znanja da planiraju nastaviti s napadima na Hezbollah i njegove zalihe raketa, u pokušaju da unište njihove vojne kapacitete. Cilj je, prema riječima izraelskih dužnosnika, osigurati povratak više od 60.000 Izraelaca koji su zbog raketnih napada morali napustiti svoje domove na sjeveru zemlje.

Političke implikacije za SAD

Odluka o slanju Thaad sustava i dodatnih trupa u Izrael dolazi u trenutku kada američka administracija balansira između pokušaja sprječavanja eskalacije sukoba i čvrste podrške Izraelu. Administracija predsjednika Bidena opisuje ovu podršku kao 'čvrstu i neupitnu', no iza kulisa se vode rasprave o potencijalnim posljedicama dublje uključenosti SAD-a u sukobe na Bliskom istoku.

Iako Bidenova administracija otvoreno podržava izraelske obrambene operacije, istovremeno se pokušava izbjeći vojna eskalacija koja bi mogla dovesti do šireg regionalnog sukoba. Biden se posebno protivi izraelskim napadima na iranska nuklearna postrojenja, bojeći se da bi to moglo dovesti do nepredvidivih posljedica, uključujući destabilizaciju globalnog energetskog tržišta.