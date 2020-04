Zagrepčanin Filip Blažević još se osamdesetih godina uputio u Ameriku. Danas radi kao medicinski tehničar u poznatoj bolnici Cleveland Clinic, koju vodi također Zagrepčanin. A dok ne ratuje s virusima i bakterijama, izrađuje ručne satove vrhunske kvalitete

Pandemija koronavirusa proširila se svijetom i svom silinom udarila Sjedinjene Američke Države. Najgore je dakako u New Yorku, no pošteđeni nisu ostali ni drugi dijelovi zemlje. Eto, u saveznoj državi Ohio broj oboljelih u nedjelju je prešao 4000, a brojka umrlih premašila je stotinu; u nedjelju ih je bilo 119, da budemo precizni. Brojke i dalje nezaustavljivo rastu.

Kako su se tamošnje bolnice pripremile za pandemiju i kako se ovih dana živi u Clevelandu, pitamo Filipa Blaževića, Zagrepčanina koji je još osamdesetih godina otišao u Ameriku i sad radi kao medicinski tehničar u tamošnjoj bolnici Cleveland Clinic, koju uspješno vodi također Zagrepčanin Tomislav Mihaljević. No to je tek jedan od razloga zašto razgovaramo s njime. Naime u slobodno vrijeme, dok ne ratuje s virusima i bakterijama, on izrađuje ručne satove vrhunske kvalitete.

'Isto nam je kao u Zagrebu', kaže Filip. 'Sve je zatvoreno, tj. ništa ne radi.'