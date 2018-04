Zagrepčani, izbjegavajte Jelenovac - počinje rušenje opasnih stabala

Nakon što je tportal prošli tjedan izvijestio o alarmantnoj situaciji u Park-šumi Jelenovac, u kojoj se zbog aktivnih klizišta golema stabla ruše na stazu te ugrožavaju sigurnost prolaznika, Hrvatske šume najavile su u ponedjeljak početak sanacije koja će potrajati desetak dana i u sklopu koje bi sva potencijalno opasna stabla trebala biti uklonjena. No kada će se sanirati klizišta koja uzrokuju rušenje stabala – ostaje nepoznato

Park-šuma Jelenovac , zelena pluća Zagreba koja se nalaze svega nekoliko stotina metara od Ilice i gradskog središta, već nekoliko mjeseci nije sigurna za šetače i rekreativce. Kako je tportal već izvijestio , duž Jelenovačkog potoka evidentirano je više aktivnih kliznih ploha i odrona zemlje, zbog kojih dolazi do samoizvale golemih stabala.

'U sljedećih 10-ak dana planiramo ukloniti oko stotinjak stabala, onih koja su već srušena i onih koja su nakrivljena. Sječi stabala pristupamo vrlo oprezno, pogotovo na potencijalnim klizištima i strmim dijelovima terena, gdje stabla još mogu imati funkciju zadržavanja tla, no prioritet nam je ukloniti stabla koja ugrožavaju život građana', istaknuo je voditelj zagrebačke podružnice Hrvatskih šuma Damir Miškulin .

Upozorava i da je za sutra najavljena velika kiša, pa će dio stabala vrlo vjerojatno pasti sam od sebe, što je još jedan razlog da građani izbjegavaju kretanje šumskom stazom uz Jelenovački potok. Nakon radova slijedi uspostava šumskog reda, a u jesen se kreće u sadnju novih sadnica te će se na mjestima na kojima neće biti podmlatka posaditi nove autohtone vrste.

No sve ovo nije dugoročno rješenje jer problem aktivnih klizišta na Jelenovcu, zbog kojih se stabla i ruše, ostaje, s obzirom na to da Hrvatske šume nemaju ingerenciju nad saniranjem kliznih ploha. Za to je zadužen Odsjek za održavanje klizišta i odvodnju atmosferskih voda, a iz Grada već danima nema odgovora na upit tportala kad se planira sanirati opasna klizišta.