Čistoća u specijalnoj noćnoj akciji: Provjeravali su tvrtke koje odlažu otpad u spremnike za kućanstava, evo što su našli

U gradu Zagrebu trenutno oko 80 posto ljudi odvaja otpad, rekli su predstavnici Zagrebačkog holdinga novinarima tijekom noćne ophodnje gradskim ulicama u kojoj su im na meti posebno bili poslovni korisnici jer mnogi i dalje otpad odlažu u spremnike kućanstava

"Po procjenama, u cijelom gradu sad već 80 posto ljudi odvaja otpad, dok ih 20 posto to za sada ne čini, što pokazuje da velika većina građana želi promjenu i poštuje pravila dok za one koji to ne čine postoje kazne", istaknuli su iz Zagrebačkkog holdinga.

Ekipe Čistoće i komunalnih redara krenule su oko ponoći u akciju kontrole zagrebačkog modela sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, a na poziv Zagrebačkog holdinga pratili su ih novinari u centru grada, gdje u prijelaznom modelu većina građana otpad odlaže na ulicu u ZG vrećicama. No, postoje i oni koji su zadržali spremnike jer ih preko dana imaju mogućnost skloniti s pločnika.