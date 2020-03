Zagreb planira srušiti stari i graditi novi Dinamov stadion

Grad Zagreb planira srušiti postojeći Dinamov stadion u Maksimiru i izgraditi novi s 30.000 mjesta, te pomoćni stadion s 3000 - 4000 mjesta, a uz bazenski kompleks gradit će se atletska borilišta i razni tereni na otvorenom

Pročelnica zagrebačkog Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanja Jerković poručila je u srijedu na predstavljanju programa javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za SRC Svetice da će se na novom Dinamovom stadionu moći igrati utakmice po svim europskim i svjetskim standardima, što do sada nije bio slučaj.

"Budući da se radi o iznimno važnom gradskom objektu, prioritetno je da se sustavno krene u izgradnju novog stadiona. Odgađanje takve odluke dovelo je do narušenog statičkog stanja stadiona i nemogućnosti da se bilo kakvim preinakama on dovede do standarda koje zahtjevaju FIFA i UEFA, zato je neizbježno uklanjanje sadašnjeg stadiona i projektiranje novog", rekla je Jerković novinarima.