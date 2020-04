Krapinsko-zagorska županija svojim je poljoprivrednicima spremna financijski pomoći u promociji proizvoda i razvoju proizvodnje, radi toga je župan Željko Kolar raspisao natječaj temeljem kojega poljoprivrednik može dobiti do 10 tisuća kuna potpore

Zinteresirani poljoprivrednici moraju ispuniti nekoliko uvjeta, među njima i onaj da su upisani u Upisnik Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, da prerađuju i/ili na tržište stavljaju jedan i/ili više poljoprivrednih proizvoda.

Poljoprivrednik može dobiti do 10 tisuća kuna potpore, maksimalno do 60 posto od ukupno provedenih prihvatljivih aktivnosti. Zahtjevi za potporu podnose se do 1. prosinca, odnosno do utroška osiguranih sredstava.