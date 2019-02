Zadarski učenik za vrijeme nastave učenici žigosao slovo 'U' na ruku

U zadarskoj Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi na Puntamici u srijedu je jedan učenik prvoga razreda srednje škole užarenim predmetom u obliku slova 'U' opekao i doslovno žigosao jednu školsku kolegicu i jednog kolegu. Sve ovo dogodilo se dok su bili u razredu za vrijeme nastave

Djevojka je pretrpjela dvije opekotine na ruci, dok je mladić opečen po vratu.

'Taj učenik je sjedio iza mene u klupi u razredu te mi je nekakvim vrućim predmetom pritisnuo desnu ruku i napravio mi opekotinu u obliku slova 'U'. Imam još jednu opekotinu na ruci jer me opekao više puta, te je isto tako opekao još jednog dečka koji je sjedio do mene u klupi. Nakon što me opekao rekao mi je 'Sad imaš tetovažu i možeš se hvaliti da si ustaša', ispričala je Zadarskom listu 15-godišnjakinja, koja je u školu na sastanak s ravnateljem stigla s ocem Ademom Shalom.

Djevojka je ispričala kako je školskog kolegu pitala zašto joj je to učinio, a on odgovorio kako 'mu je bilo dosadno te da mu je to zezancija'.