'Za Ukrajinu nema nade, Europa se mora pripremiti na najgore': Crna upozorenja iz Washingtona

Bivši američki general-pukovnik Ben Hodges upozorava da pristup Washingtona slabi ukrajinsku obranu, dok bivši američki veleposlanik pri NATO-u Kurt Volker poziva Europu da se pripremi za budućnost s manjom američkom podrškom

Umirovljeni general-pukovnik američke vojske Ben Hodges optužio je predsjednika Donalda Trumpa da namjerno potkopava sposobnost Ukrajine da se brani od Rusije, rekavši da su postupci administracije bili "potpuno predvidljivi". "Nikada nije namjeravao podržati Ukrajinu i namjeravao je stati na rusku stranu, svi su znakovi bili tu. Ne vjerujem da će ova administracija biti iskrena o tome što rade s Rusijom za ili protiv Ukrajine. Ono što je učinio Ukrajini bilo je potpuno predvidljivo", rekao je Hodges za Euronews.

On vjeruje da su nedavne američke odluke kojima se ograničava sposobnost ukrajinske obrane da odgovori na ruska bombardiranja osmišljene kako bi se izvršio pritisak na Kijev da preda teritorij u zamjenu za prekid rata. "To je bio cilj administracije od samog početka, kada je američki državni tajnik Rubio u prvim tjednima mandata rekao da će Ukrajina morati odustati od dijela zemlje kako bi okončala rat, kao da se radi o poslu s nekretninama na Manhattanu“, rekao je. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu američkom posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu da je Moskva načelno spremna idućeg mjeseca nastaviti pregovore s Kijevom i Washingtonom o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je savjetnik Kremlja Jurij Ušakov. Starlink, ukidanje sankcija i 'loš čovjek' Posljednjih je dana Trump zahtijevao od Ukrajine da prestane ciljati ruske rafinerije dizela kao dio svog vojnog odgovora na rusku invaziju. Ukrajinska vlada rekla je da će pristati na to ako Rusija također prestane ciljati ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Kremlj je to odbio. Trump je također odustao od novih dvostranačkih sankcija Rusiji samo nekoliko dana prije nego što su trebale stupiti na snagu. Mjere, dio takozvanog Zakona Lindsey Graham, nazvanog po pokojnom republikanskom senatoru, uključivale su carine za velike kupce ruske nafte. Od tada Ukrajina nema pristup satelitskom sustavu Starlink u vlasništvu Elona Muska, koji je pod kontrolom SAD-a. Ukrajinska vojska ga koristi za presretanje dronova na mlazni pogon Shahed iranskog podrijetla.

Ukrajinski predsjednik, Volodimir Zelenski kaže da je obrambeni kapacitet ograničen nakon što brzina dronova premaši 161 km/h, što znači da ih više ne mogu presresti. U razgovoru s novinarima u Bruxellesu prošli tjedan, Zelenski je situaciju opisao kao "bolnu", ukazujući na izgubljene živote kao rezultat ograničenja. Trump je, s druge strane, pozvao na izbore u Ukrajini i na smjenu Zelenskoga. Za porast cijena dizela okrivio je ukrajinske napade na ruske rafinerije, unatoč naglom porastu cijena energije nakon američkih i izraelskih napada na Iran u veljači. Poremećaj plovidbe kroz Hormuški tjesnac, vitalni plovni put kroz koji obično prolazi otprilike petina globalnih zaliha nafte, dodatno je povećao pritisak na energetska tržišta. Washington je također pod lupom zbog isporuke sustava protuzračne obrane Patriot Ukrajini, koje su financirale europske zemlje. Prema NATO-ovom popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu (PURL), europski saveznici i Kanada kupuju oružje i presretače proizvedene u SAD-u za Ukrajinu. Međutim, globalna nestašica sustava Patriot zakomplicirala je napore za obnavljanje ukrajinske obrane, a američke zalihe su pri kraju zbog vojnih operacija u Iranu. Dužnosnik NATO-a rekao je za Euronews da se isporuke u okviru PURL-a nastavljaju, ali je odbio konkretno komentirati isporuke Patriota.

Nema nade za Ukrajinu? Hodges je pesimističan u pogledu mogućnosti proboja u pregovorima između Washingtona i Kijeva, tvrdeći da zastoj odražava namjerni politički izbor. "Nema ni najmanje nade da administracija osigurava Patriote. Oni čak sprječavaju druge zemlje da isporuče takve sustave Kijevu“, dodao je. Zelenski je također rekao da se isporuka raketa za sustave Patriot odgađa, unatoč njihovoj važnosti u obrani od ruskih raketnih napada. "Trenutno, novi paket raketa još uvijek čeka potpis gospodina Hegsetha“, rekao je Zelenski u utorak. Europski partneri također čekaju odobrenje SAD-a za transfer Patriota iz vlastitih zaliha u Ukrajinu, rekao je Zelenski u intervjuu za talijanske novine. "Akcije administracije s raketama za Patriot i obavještajnim podacima imaju cilj izvršiti pritisak na Ukrajinu da prihvati strašan ishod prema kojem bi Ukrajina morala pristati dopustiti Rusiji da zadrži ono što je uzela, a možda čak i više“, rekao je Hodges. "Strašna stvar u vezi s onim što Trump radi jest da to ima stvarni utjecaj na život i smrt Ukrajinaca“, dodao je Kurt Volker, bivši američki veleposlanik pri NATO-u koji je služio tijekom Trumpove prve administracije.

Europa pozvana da zauzme oštriji stav prema Rusiji I Hodges i Volker tvrde da europske zemlje moraju odlučnije odgovoriti na hibridnu agresiju Rusije. Upozoravaju da bi, ako ruski predsjednik Vladimir Putin vjeruje da je Washington na strani Moskve, Kremlj mogao biti ohrabren da nastavi intenzivirati svoje napade. Članice NATO-a suočile su se s nizom takozvanih incidenata u sivoj zoni, uključujući upade dronova, sabotaže i podmetanja požara. Međutim, europske vlade bile su suzdržane u formalnom pripisivanju odgovornosti Moskvi. Njemačka i Estonija su među zemljama koje su tek nedavno okrivile Rusiju za pojedine incidente. Hodges tvrdi da europske vlade moraju svaki put navesti Rusiju kao agresora i nametnuti sankcije za napade. Predložio je zapljenu brodova ruske flote u sjeni koji djeluju u Crnom moru kao odgovor na takve incidente. Također je pozvao na prestanak izdavanja viza ruskim građanima koji ulaze u EU te pozvao europske vlade da preispitaju korištenje zamrznute ruske imovine za podršku Ukrajini. Europa mora reći Rusiji "svaki put kada imamo incident, zaplijenit ćemo brod skrivene flote na Crnom moru", rekao je Hodges. "I kako dovraga Rusi još uvijek dobivaju vize za kretanje po Europi", upitao je.