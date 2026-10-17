Ukrajina u novim problemima: 'Danas naši dronovi ne rade zbog ograničenja brzine'

G20, format koji okuplja dvadeset najvećih svjetskih gospodarstava, uključujući SAD i Rusiju, no ne i Ukrajinu, u prosincu će se sastati u Miamiju.

"Sastanak bi se mogao održati u Sjedinjenim Državama tijekom samita G20. No, još nema potvrde ni Rusije ni Sjedinjenih Država. Može se održati i u nekoj europskoj zemlji”, rekao je Zelenski novinarima u razgovoru putem aplikacije WhatsApp.

Dodao je da bi se susret mogao održati i u jednoj od zemalja Bliskog istoka te da SAD u tom kontekstu ponavlja Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju.