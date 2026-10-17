Ukrajina u novim problemima: 'Danas naši dronovi ne rade zbog ograničenja brzine'

Ukrajina, SAD i Rusija mogle bi se sastati tijekom sastanka na vrhu formata G20 u Sjedinjenim Državama, no Washington i Moskva još nisu potvrdili taj sastanak te su moguće i druge lokacije, rekao je u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski
G20, format koji okuplja dvadeset najvećih svjetskih gospodarstava, uključujući SAD i Rusiju, no ne i Ukrajinu, u prosincu će se sastati u Miamiju.
"Sastanak bi se mogao održati u Sjedinjenim Državama tijekom samita G20. No, još nema potvrde ni Rusije ni Sjedinjenih Država. Može se održati i u nekoj europskoj zemlji”, rekao je Zelenski novinarima u razgovoru putem aplikacije WhatsApp.
Dodao je da bi se susret mogao održati i u jednoj od zemalja Bliskog istoka te da SAD u tom kontekstu ponavlja Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju.
Nastavak razgovora sa SAD-om
Zelenski je otkrio da su ukrajinski pregovarači u petak razgovarali s američkim dužnosnicima, no nije dao više detalja. Naglasio je da je vlastiti kanal za razgovore s Rusijom potreban i Europi.
Američki predsjednik Donald Trump odbio je uvesti oštrije sankcije Rusiji zbog rata koji traje više od četiri godine, a Zelenskij je kritizirao Trumpa zbog ukidanja sankcija na izvoz ruskog dizela.
Novi problemi
Ukrajinski predsjednik rekao je i da ukrajinska vojska ne može koristiti svoje presretače protiv ruskih napada bespilotnim letjelicama zbog ograničenja brzine postavljenih na usluge koje pruža satelitska tvrtka Starlink.
"Danas naši dronovi presretači ne rade zbog ograničenja brzine", kazao je.
Naveo je da je Ukrajini rečeno da su ograničenja brzine uzrokovana tehničkim problemima, no da su testiranja Starlinka na području Europske unije pokazala da tamo nema takvih problema.
Trump je u petak rekao kako ne smatra da su on ili Elon Musk - vlasnik tvrtke SpaceX koja je razvila sustav Starshield, u upotrebi u ukrajinskoj vojsci – odgovorni za to što je Ukrajina izgubila puni pristup Starlinku.