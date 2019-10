Za iskorak u odnosima s Hrvatskom Srbiji potreban državnik nalik Willyju Brandtu

Predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač (HDZ) ustvrdio je u nedjelju da je za iskorak u hrvatsko-srpskim odnosima Srbiji potreban državnik nalik nekadašnjem njemačkom kancelaru Willyju Brandtu kojem je prije gotovo 50 godina dodijeljena Nobelova nagrada za mir.

Drži da će, ne budu li se učinkovito rješavala pitanja ratnog naslijeđa Srbije iz 1990-ih godina, to i dalje desetljećima narušavati odnose između Hrvatske i Srbije, ali i utjecati na suživot hrvatske većine i srpske manjine u Hrvatskoj, posebice u Vukovaru.

"To nas povijest uči. Ako se neke stvari iz prošlosti ne riješe do kraja, onda to uvijek negdje i nekako izbije na površinu. Za iskorak u hrvatsko-srpskim odnosima treba nam kao partner uviđavan državnik u Srbiji, trebao bi nam netko nalik Willyju Brandtu", zaključio je Kovač, podsjećajući kako je nezaboravan njegov pad na koljena kod spomenika žrtvama ustanka u Varšavskom getu.