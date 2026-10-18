Za bivšim tajnikom Torcide traga policija, a sada isplivala ranija presuda

Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide i jedan od dugogodišnjih istaknutih pripadnika te navijačke skupine, za kojim policija traga nakon nacističkih i antisemitskih ispada u Splitu, već je ranije bio kažnjavan zbog navijačkih izgreda, piše Leona Barić za Jutarnji list.

Prema presudi Općinskog prekršajnog suda u Splitu iz ožujka ove godine, Lekić je zajedno s još sedmoricom navijača proglašen krivim zbog ustaških pjesama i povika tijekom nogometne utakmice Hajduka i Slaven Belupa odigrane u veljači.

Među kažnjenima bio je i poznati hrvatski vaterpolist Jerko Marinić Kragić, dugogodišnji kapetan splitskog Jadrana.