nije mu prvi put

Za bivšim tajnikom Torcide traga policija, a sada isplivala ranija presuda

M. Šu.

18.10.2026 u 11:50

Stipe Lekić
Stipe Lekić Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric / CROPIX
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Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide za kojim policija traga nakon nacističkih i antisemitskih ispada u Splitu, u ožujku je kažnjen zbog pjevanja ustaških pjesama na utakmici Hajduka i Slaven Belupa

Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide i jedan od dugogodišnjih istaknutih pripadnika te navijačke skupine, za kojim policija traga nakon nacističkih i antisemitskih ispada u Splitu, već je ranije bio kažnjavan zbog navijačkih izgreda, piše Leona Barić za Jutarnji list.

Prema presudi Općinskog prekršajnog suda u Splitu iz ožujka ove godine, Lekić je zajedno s još sedmoricom navijača proglašen krivim zbog ustaških pjesama i povika tijekom nogometne utakmice Hajduka i Slaven Belupa odigrane u veljači.

Među kažnjenima bio je i poznati hrvatski vaterpolist Jerko Marinić Kragić, dugogodišnji kapetan splitskog Jadrana.

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Sud ih kaznio zbog ustaške pjesme

Prema sudskom dokumentu, Lekić, Marinić Kragić i još petorica navijača proglašeni su krivima jer su tijekom utakmice pjevali pjesmu koja je sadržavala veličanje ustaša. Sud je zaključio da su sporni stihovi izvođeni u kontekstu sukoba Torcide i Delija, navijača beogradske Crvene zvezde.

U obrazloženju je navedeno da se takvim skandiranjem naglašavala povezanost nasilja prema pripadnicima srpske nacionalnosti s ustaškim režimom Nezavisne Države Hrvatske. Sud je istaknuo povijesni kontekst zločina koje je ustaški režim počinio nad pripadnicima drugih nacionalnosti.

U istom postupku kažnjen je i 19-godišnji navijač koji je tijekom utakmice podizao desnu ruku i uzvikivao ustaški pozdrav.

Lekić kažnjen s 1500, vaterpolist s 1000 eura

Lekiću je izrečena novčana kazna od 1500 eura, dok je Marinić Kragić kažnjen s 1000 eura.

Ime bivšeg tajnika Torcide ponovno se pojavilo u javnosti nakon nacističkih i antisemitskih povika tijekom kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Prema informacijama 24sata, Lekić je među osumnjičenima za kojima policija traga.

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