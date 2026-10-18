Za bivšim tajnikom Torcide traga policija, a sada isplivala ranija presuda

Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide za kojim policija traga nakon nacističkih i antisemitskih ispada u Splitu, u ožujku je kažnjen zbog pjevanja ustaških pjesama na utakmici Hajduka i Slaven Belupa
Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide i jedan od dugogodišnjih istaknutih pripadnika te navijačke skupine, za kojim policija traga nakon nacističkih i antisemitskih ispada u Splitu, već je ranije bio kažnjavan zbog navijačkih izgreda, piše Leona Barić za Jutarnji list.
Prema presudi Općinskog prekršajnog suda u Splitu iz ožujka ove godine, Lekić je zajedno s još sedmoricom navijača proglašen krivim zbog ustaških pjesama i povika tijekom nogometne utakmice Hajduka i Slaven Belupa odigrane u veljači.
Među kažnjenima bio je i poznati hrvatski vaterpolist Jerko Marinić Kragić, dugogodišnji kapetan splitskog Jadrana.
Sud ih kaznio zbog ustaške pjesme
Prema sudskom dokumentu, Lekić, Marinić Kragić i još petorica navijača proglašeni su krivima jer su tijekom utakmice pjevali pjesmu koja je sadržavala veličanje ustaša. Sud je zaključio da su sporni stihovi izvođeni u kontekstu sukoba Torcide i Delija, navijača beogradske Crvene zvezde.
U obrazloženju je navedeno da se takvim skandiranjem naglašavala povezanost nasilja prema pripadnicima srpske nacionalnosti s ustaškim režimom Nezavisne Države Hrvatske. Sud je istaknuo povijesni kontekst zločina koje je ustaški režim počinio nad pripadnicima drugih nacionalnosti.
U istom postupku kažnjen je i 19-godišnji navijač koji je tijekom utakmice podizao desnu ruku i uzvikivao ustaški pozdrav.
Lekić kažnjen s 1500, vaterpolist s 1000 eura
Lekiću je izrečena novčana kazna od 1500 eura, dok je Marinić Kragić kažnjen s 1000 eura.
Ime bivšeg tajnika Torcide ponovno se pojavilo u javnosti nakon nacističkih i antisemitskih povika tijekom kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Prema informacijama 24sata, Lekić je među osumnjičenima za kojima policija traga.