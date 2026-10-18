Nova uhićenja zbog nacističkih povika u Splitu: Policija prijavljuje još šest torcidaša, za devetoricom traga

Splitska policija nastavlja s uhićenjima i kaznenim prijavama nakon nacističkih i antisemitskih povika tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, održane 15. listopada u Splitu.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je da će danas, 18. listopada, podnijeti kaznenu prijavu protiv još šest osoba zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju.

Jedna od tih osoba već je uhićena i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje, nakon čega će u zakonskom roku biti predana pritvorskom nadzorniku.

Za devetoricom se još traga

Policija je u petak, 16. listopada, podnijela kaznenu prijavu protiv 14 osoba zbog sumnje da su tijekom kortea, kao pripadnici navijačke skupine Torcida, uzvikivali povike kojima su druge poticali na nasilje i mržnju.

Od 14 prijavljenih osoba pet je dostupno policiji, dok se za preostalom devetoricom traga. Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor za svih 14 prijavljenih osoba. Petorica dostupnih predana su u zatvor, dok će ostali biti odvedeni nakon što ih policija pronađe.

Policija pregledava snimke, moguće nove prijave

Kriminalističko istraživanje nastavlja se analizom dostupnih podataka i videosnimki s ulica Splita. Policija navodi da je utvrdila osnovanu sumnju da je u kaznenim djelima sudjelovalo još osoba čiji se identitet nastoji utvrditi.

'Nastavljamo kriminalističko istraživanje s ciljem identifikacije više osoba za koje smo utvrdili osnovanu sumnju da su počinile ovo kazneno djelo te i dalje analiziramo dostupne podatke i snimke', priopćila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Zasebno uhićenje na Matejuški

Policija je izvijestila i o zasebnom slučaju koji nije povezan s prethodno opisanim korteom. U petak, 16. listopada, oko 10:20 sati na Trumbićevoj obali, na splitskoj Matejuški, uhićen je 41-godišnjak.

Sumnjiči ga se za javno poticanje na nasilje i mržnju, a nakon podnošenja kaznene prijave predan je pritvorskom nadzorniku.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje i potragu za osumnjičenicima.